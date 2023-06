Nikt nie chce kupić wieżowca przy dworcu PKS w Olsztynie

Przypomnijmy, że Polregio od lat próbuje pozbyć się tej nieruchomości. Już na początku 2017 roku Przewozy Regionalne (dziś Polregio) chciały sprzedać budynek. Cena wywoławcza wynosiła wówczas ponad 5 mln zł. Nikt jednak nie złożył oferty i przetarg został unieważniony. Po dwóch latach udało się znaleźć nabywcę — ofertę złożyła właśnie spółka Retail Provider. Strony nie ujawniły kwoty, za jaką miał być sprzedany biurowiec, ale według nieoficjalnych informacji w grę miały wchodzić 3 mln zł. Do podpisania ostatecznej umowy sprzedaży jednak nie doszło i od tego czasu główny właściciel próbuje sprzedać nieruchomość. Wieżowiec zaczyna być coraz większym ciężarem, nie tylko dla Polregio, ale też kłopotem dla miasta. Nie zapominajmy, że w przyszłym roku wystrzeli tuż obok nowoczesny dworzec kolejowy. W 2024 roku zakończy się też wielka modernizacja stacji Olsztyn Główny. I to będzie już inny świat, XXI wiek, a obok jakby czas się zatrzymał, wszystko pozostanie po staremu. Dalej będziemy oglądali stary dworzec autobusowy, który jest nieczynny od wielu miesięcy. A obok zamknięty na klucz biurowiec. Czy można temu zaradzić? Sprawę rozwiązałoby przejęcie budynku przez miasto, ale jest mało prawdopodobne, żeby miasto znalazło w budżecie kilka wolnych milionów złotych, chyba że kolejarze zrobią Olsztynowi prezent, przekazując obiekt za przysłowiową złotówkę czy sprzedając nieruchomość dużo taniej. W grę może wchodzić rozbiórka budynku, ale choć ten jest wyłączony z użytkowania, to jego stan nie budzi zastrzeżeń nadzoru budowlanego. Nie ma zagrożenia katastrofą. Nie ma konieczności wykonywania robót zabezpieczających, np. zadaszeń chodników. Jest jeszcze inna opcja. To ewentualna zamiana z miastem na inną nieruchomość. Tak jak miałoby to wyglądać w przypadku zamiany gruntów ze spółką Retail Provider. Olsztyn przejąłby nieruchomość byłego dworca autobusowego, przekazując w zamian grunty miejskie. Taki ruch pozwoliłby na dokończenie budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego, jak też uporządkowanie przestrzeni koło dworca. Choć o tych planach prezydent Olsztyna poinformował jednak w grudniu ubiegłego roku, to na razie nie ma żadnych konkretów w tej sprawie. Zawsze na taką zamianę muszą się jednak zgodzić też radni miejscy, a transakcja odbywa się na grunty o takiej samej wartości i na podstawie wyceny gruntów przez niezależnych biegłych.