Prenumerata za zdjęcie: kapliczka w Cerkiewniku

— Lubię spacerować w okolicach wsi Cerkiewnik — napisał do nas Ryszard Pawlak. — Podczas jednego z takich spacerów zauważyłem przy polnym dukcie kępę pięknych, starych lip. Wewnątrz między pniami drzew stała stara kapliczka. Zrobiłem zdjęcie ponieważ mnie zachwyciła. Po przyjściu do domu przeglądałem zdjęcia i ... na tym z kapliczką widać przedzierające się promienie słoneczne, których gołym okiem nie było widać... To był bardzo poruszający moment...