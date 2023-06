Co turysta powinien zobaczyć w Olsztynie...a czego nie? Część II

— Stoi warszawiak na peronie... gdzie powinien pójść?

— Zdecydowanie powinien zobaczyć naszą naturę: Las Miejski, jeziora (szczególnie Ukiel) i Łynę. Uważam, ze argumenty przyrodnicze to jeden z najważniejszych argumentów, które pozwalają przyciągnąć nam turystów. Odwiedzałem wiele miast i w żadnym z nich nie znalazłem aż tylu argumentów w postaci dzikiej natury.

— Las Miejski, plaża nad Ukielem i co jeszcze?

— Jeśli to turysta, który jest miłośnikiem historii to nie może opuścić Starego Miasta. Uważam, że muzeum znajdujące się w zamku czy Wysoka Brama to atrakcje, które zadowolą każdego miłośnika historii. Szczególną okazją do ich zwiedzenia jest rok Mikołaja Kopernika, który poniekąd nas zachęca do poznawania tej wybitnej postaci, która dużą część swojego życia spędziła w Olsztynie.

— Są takie rzeczy, których warszawiak nie powinien oglądać?

— Od czego tu zacząć... (śmiech). Zdecydowanie odradziłbym mu wycieczek do centrum. Dlaczego? Bo aktualnie nie dość, że jest kompletnie rozkopane, to jeszcze okropnie zabetonowane. Planetarium, które powinno być jedną z naszych sztandarowych atrakcji w obecnym sezonie turystycznym znajduje się po środku placu budowy. Na domiar złego przed samym obiektem, powstaje "betonplac", który nie ma nic wspólnego z "Ogrodem z natury".

Z Krzysztofem Narwojszem rozmawiał Karol Grosz