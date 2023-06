Rozpoczęły się zapisy do Ukiel Olsztyn Półmaraton

Jest jednym ze sztandarowych biegów rozgrywanych w stolicy Warmii i Mazur. Przez ponad trzy miesiące można zapisywać się do olsztyńskiego półmaratonu.

Każdego roku setki biegaczy gromadzą się, by zmierzyć się z ponaddwudziestokilometrowym dystansem. Wrześniowe wydarzenie będzie już VII edycją olsztyńskiego półmaratonu rozgrywanego na trasie nad największym akwenem stolicy Warmii i Mazur.

- To wyjątkowa impreza dla całych rodzin, znajomych i grup, które przy okazji uczestnictwa w ciekawych zawodach spędzą miło czas w samym centrum Warmii wśród czystych jezior i zielonych lasów - zachęcają do udziału organizatorzy.

Poza głównym biegiem rywalizacja zostanie rozegrana także na pięciokilometrowym dystansie oraz na krótszych skierowanych do dzieci i młodzieży. Zawodom będzie towarzyszyć szereg atrakcji.

VII Ukiel Półmaraton zostanie rozegrany 17 września. Zapisy do zawodów będą przyjmowane do 11 września. Szczegóły, regulamin oraz możliwość dołączenia do imprezy są na stronie wydarzenia.