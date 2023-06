Bezpieczni na wodach i terenach przywodnych. Policjanci na wodach olsztyńskich akwenów

Wodniacy z Olsztyna dbają o bezpieczeństwo osób aktywnie wypoczywających na wodzie oraz na terenach przywodnych. Funkcjonariusze z wodnego patrolu to specjalistycznie przeszkoleni policjanci, którzy dbają o przestrzeganie przepisów na wodzie już teraz i będą dbali podczas nadchodzącego sezonu letniego.

Olsztyńscy wodniacy podczas pełnienia służby na wodzie czuwają nad bezpieczeństwem wszystkich osób spędzających czas nad akwenami. Zarówno tych wypoczywających na plaży, jak i tych korzystających ze sprzętów wodnych. Służby na wodzie pełnią policjanci, którzy są do tego specjalistycznie wyszkoleni i którzy posiadają doświadczenie związane z taką służbą. Mimo, że wakacje jeszcze się nie rozpoczęły to nasi funkcjonariusze już czuwają nad porządkiem i bezpieczeństwem nad wodami.

Olsztyńscy wodniacy jak co roku dbali o odznaczenie strefy 100 metrów od brzegu specjalnymi bojami. Specjalna strefa jest teraz doskonale widoczna nawet z plaży, a osoby aktywnie korzystające ze sprzętów pływających nie będą miały wątpliwości co do miejsca, w którym mogą bezpiecznie i zgodnie z przepisami pływać.

Boje umieszczone 100 m od kąpielisk czy budynków to wyznacznik bezpiecznej odległość, aby korzystający ze sprzętów wodnych pływali z prędkością manewrową nie stwarzającą fali, która mogłaby zagrozić pozostałym uczestnikom wodnej rekreacji. Wątpliwości nie będą mieli również policjanci, którzy wobec osób łamiących ten zakaz nie będą mieli pobłażania. Osoby, które popełnią takie wykroczenie, będą musiały się liczyć z tym że mogą zostać ukarane mandatem karnym w wysokości od 20 do 500 zł lub może zostać wobec nich skierowany wniosek o ukaranie do sądu.

— Nasze bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku, w pierwszej kolejności zależy od nas samych. Przypominamy, że nad wodą należy zachować szczególne środki ostrożność, bez względu na to czy znajdujemy się na plaży czy w wodzie. Woda to żywioł, który nie wybacza błędów — czytamy w komunikacie policji.