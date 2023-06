Rekordowy maj na lotnisku Olsztyn-Mazury

W minionym miesiącu z warmińsko-mazurskiego lotniska skorzystało 13623 pasażerów – w porównaniu do maja 2022, kiedy odprawiono 11987 podróżnych, tegoroczny wynik to wzrost liczby pasażerów o +13,6% i tym samym, jest to najlepszy maj w historii Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.

Statystyki pokazują sukcesywną odbudowę ruchu pasażerskiego po pandemii Covid-19 i zapowiadają udany sezon wakacyjny.

Letni rozkład lotów lotniska w Szymanach obejmuje rejsowe połączenia z/do:

• Krakowa realizowane przez LOT w poniedziałki i piątki

• Krakowa realizowane przez Ryanair we wtorki, czwartki i niedziele

• Wrocław realizowany przez Ryanair w czwartki i niedziele

• Dortmund realizowany przez Wizz Air we wtorki i soboty

• Londyn Stansted realizowany przez Ryanair w poniedziałki i piątki

• Londyn Luton realizowany przez Wizz Air we wtorki i soboty

a także tegoroczną nowość – połączenie czarterowe do tureckiej Antalyi realizowane przez touroperatora – Itaka w środy od 21 czerwca do 20 września br.

— Majowy wynik to dobry start sezonu letniego. To także potwierdzenie, że wielu mieszkańców naszego regionu, ale również turystów odwiedzających go, wybiera wygodną i szybką opcję podróży lotniczej z/na Warmię i Mazury. Mamy nadzieję, że tendencja ta utrzyma się a wakacyjne loty czarterowe dodatkowo napędzą ruch na naszym lotnisku — mówi Wiktor Wójcik, Prezes Zarządu Warmia i Mazury Sp. z o.o., zarządzającej Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach.

Dodatkowym ułatwieniem dla pasażerów podróżujących przez Port Lotniczy Olsztyn-Mazury tego lata jest darmowy transfer autobusowy pomiędzy Szczytnem a lotniskiem, który umożliwia podróżnym przesiadkę np. na pociąg z/do Olsztyna i Ełku.