Kobieca Twarz Warmii i Mazur. Poznaliśmy laureatki plebiscytu [GALERIA]

Każda z uczestniczek akcji to wyjątkowa osobowość, silna, aktywna i pełna pasji. To wiele zupełnie różniących się historii i twarzy. To właśnie wśród nich podczas spotkania w Omega Hotel, w sobotę (3 czerwca) poznaliśmy Kobiecą Twarz Warmii i Mazur.

Konkurs Plebiscytowy prowadzony był od 8 marca do 19 kwietnia 2023 r. Wojewódzki ranking liderek zdecydował o tym, które Panie wzięły udział w castingu podczas Forum Kobiecości i awansowały do ogólnopolskiego finału, w którym będą mieć szansę na zdobycie Toyoty Aygo X i wycieczek do Grecji.

Finalistki podczas Forum Kobiecości w Olsztynie wzięły udział w castingu w trakcie, którego opowiedziały o swoich planach, marzeniach, ale także codziennych zmartwieniach. Panie oczarowały jury nie tylko urodą, ale przede wszystkim osobowościami, nietuzinkowymi pasjami, zaangażowaniem w pomoc, dobrocią, siłą, opowieściami o życiu zawodowym i rodzinach. Niektóre do plebiscytu zgłosiły się same, inne zgłoszenie otrzymały zgłoszenie “w prezencie”.

To było spotkanie pełne wzruszeń i niespodzianek. Jury miało więc ciężki orzech do zgryzienia, by w każdej kategorii przyznać tylko jeden tytuły Kobiecej Twarzy Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W plebiscycie, panie startowały w kategoriach "Matka", "Córka" i "Kobieta dojrzała", przy czym to do nich należał wybór kategorii. Kategorie zostały zaprojektowane tak, by uczestniczki przy ich wyborze nie kierowały się wiekiem, a własnymi odczuciami.

Podczas forum odbyły się także panele tematyczne. Uczestniczki wzięły udział w szkoleniach, prowadzonych przez zaproszone instruktorki. Wśród nich miały miejsce takie warsztaty jak: Kobieca Pewność Siebie, BIUSTOpozytywność, Zdrowe odżywianie i odchudzanie w zgodzie ze sobą.

Panel “Kobieca Pewność Siebie” prowadziła Angelika Kubas - trenerka biznesu i coach. W coachingu wspiera kobiety w rozwoju osobistym i zawodowym. Prowadzi sesje life i biznes coachingu. Tworzy społeczność dla kobiet pod nazwą Kobieca Droga. „Kobieca Pewność Siebie” to motywacyjny panel dla Pań zapraszający do odważnego działania i spełniania swoich marzeń i celów. To angażujący wykład o tym jak wzmacniać i rozwijać pewność siebie. To refleksja na temat własnego życia w oparciu o uważność, realizację własnych potrzeb i aspiracji.

BIUSTOpozytywność, panel, który prowadziła Jolanta Leszczyńska - Fundacja Wsparcie na Starcie. Celem fundacji jest edukowanie dziewcząt na temat dbania o zdrowe piersi od najwcześniejszych lat poprzez wyrobienie zdrowych nawyków na całe życie. Zajęcia polegały na promowaniu zdrowych nawyków, BIUSTOpozytywności i zdrowej percepcji ciała, zachęceniu do regularnego samobadania piersi jako najbardziej skutecznej metody wczesnego wykrywania raka piersi rekomendowanej przez Centrum Onkologii, wytłumaczeniu, na jakie objawy raka piersi należy zwrócić uwagę, wyjaśnieniu, na czym polega brafitting i jak wpływa na zdrowie i poczucie pewności siebie.

Zdrowe odżywianie i odchudzanie w zgodzie ze sobą, kolejny panel, który prowadziła Joanna Opas - dietetyk kliniczny, psychodietetyk właścicielka Poradni Dietetycznej i Psychodietetycznej - Zmiana Na Zdrowie w Olsztynie. Od lat skutecznie pomaga osiągnąć cele wagowe i zdrowotne, udzielając wsparcia na spotkaniach oraz układając indywidualne plany żywieniowe. Jej misją jest realizacja celów podopiecznych w zgodzie ze sobą, z przyjemnością i uśmiechem. O dietetyce i psychodietetyce, o ułatwianiu wdrożenie teorii w praktykę opowiadała podczas spotkania z kobietami Warmii i Mazur.

Po wyczerpujących castingach i ciekawych szkoleniach przyszedł czas na wybór. Dla jury nie była to prosta decyzja, ponieważ każda z Pań była wyjątkowa, a postawić trzeba było tylko na jedną.

Wśród najmłodszych uczestniczek, w kategorii “Córki” tytuł Kobiecej Twarzy Warmii i Mazur otrzymała Julia Kawiecka. Młoda, otwarta, odważna i z misją na przyszłość, którą z pewnością pomoże nie jednej kobiecie.

Laureatką w kategorii “Matki” została Emilia Jankowska. Zabiegana, ale zorganizowana. Aktywna, otwarta i zaradna. Mama na medal i kobieta petarda.



“Kobietą dojrzałą”, która otrzymała tytuł Kobiecej Twarzy Warmii i Mazur została Sylwia Iwańska. Doświadczona, pewna siebie, odważna, empatyczna i wyciągająca pomocną dłoń do innych kobiet. Swoimi działaniami z pewnością da wsparcie nie jednej zatroskanej kobiecie.

Na Panie czeka teraz ogólnopolska gala. Przypomnijmy, że każda z laureatek ma szansę wygrać wyjątkowy samochód Toyota Aigo X w kolejnym etapie, który rozpocznie się w czerwcu.