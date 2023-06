Prezenty ślubne — co chcą dostać młode pary w 2023 roku? [BADANIA]

Czerwiec to jeden z najchętniej wybieranych miesięcy na ślub. Dla młodej pary to czas gorączkowych przygotowań do ceremonii, a dla zaproszonych gości ostatni moment na wybranie ślubnego prezentu. Jakie upominki mogą pozostać na długie lata w pamięci nowożeńców? Które cechy prezentów mają istotne znaczenie?

Z badania „Jak Polacy dobierają prezenty do okazji” zrealizowanego przez serwis Prezentmarzeń wynika, że według 47% respondentów ślubnym upominkiem, który na długo zapamiętają nowożeńcy, jest lot widokowy samolotem lub balonem. Zdaniem 22% zapytanych Polaków niezapomnianym prezentem może być także sesja zdjęciowa. Z kolei 18% ankietowanych uważa, że będzie to weekend w SPA dla dwojga. W opinii 13% respondentów takim upominkiem może być dla młodej pary również voucher do ekskluzywnej restauracji.

Prezenty w formie przeżyć to alternatywa dla sztampowych upominków ślubnych i kopertówek. Lot widokowy samolotem czy balonem, skok na bungee dla dwojga to niestandardowe pomysły na ślubne prezenty, które mogą dostarczyć nowożeńcom sporo emocji i niesamowitych wspomnień. Chęć wywołania wzruszenia i zachwytu na twarzy bliskich nam osób jest dużą motywacją do wybierania tych najbardziej zaskakujących inspiracji na ślubne niespodzianki. – mówi Aleksandra Skrzyńska z serwisu Prezentmarzeń.

Wybór ślubnego prezentu i nie jest łatwym zadaniem, dlatego warto sprawdzić czym się kierować przy jego poszukiwaniach. Najważniejszą cechą prezentu jest element zaskoczenia, jak twierdzi 39% respondentów badania „Jak Polacy dobierają prezenty do okazji”. Zdaniem 31% ankietowanych kluczowe jest uszczęśliwienie odbiorcy. Z kolei 15% sądzi, że upominek powinien być dobrze dopasowany do wieku i zainteresowań osób, które chcemy obdarować. W opinii również 15% respondentów upominek powinien mieć wartość materialną.

Jak potwierdzają wyniki badania zrealizowanego przez serwis Prezentmarzeń jest kilka kluczowych cech, które wyróżniają idealny upominek. Na pierwszym miejscu ponownie króluje chęć zaskoczenia osoby, którą chcemy obdarować – 29% odpowiedzi. Według 23% ankietowanych idealny upominek powinien po prostu sprawić radość. Ważne jest także indywidualne dopasowanie prezentu do odbiorcy, jak podkreśla 23% respondentów.

Zamiast tradycyjnych upominków, jak pokazują wyniki badania „Jak Polacy dobierają prezenty do okazji”, coraz chętniej sięgamy po rozwiązania, które pozwalają naszym bliskim, spędzić ciekawie i atrakcyjnie czas. Jedną z największych zalet upominków w formie przeżyć jest to, że mogą dać niezapomniane wrażenia, a ślub jest jedną z tych okazji, która skłania do podarowania młodej parze zaskakującego prezentu.

W materiale prasowym wykorzystano dane z badania „Jak Polacy dobierają prezenty do okazji” zrealizowanego przez serwis Prezentmarzeń na próbie 1283 respondentów.