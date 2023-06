Andrzej Seweryn: Tym wszystkim Trumpom, Kaczyńskim, Orbanom, trzeba przypier….ć!

Stek bluzgów autorstwa Seweryna udostępnił m.in. znany "bojownik o demokrację" Tomasz Lis. Co prawda usunął już nagranie, ale wciąż można znaleźć je w sieci. Jest to „apel” aktora do „dziecka”. Seweryn poleca owemu dziecku, by „przypier…..o” znanym politykom, których sam nazywa „faszystami”. Mowa tu m.in. o Jarosławie Kaczyńskim i Donaldzie Trumpie.

"Drogie dziecko, pamiętaj, twoje zdanie jest im przypier….ć. Jesteś młody, na razie nie rozumiesz, co do ciebie mówię, ale szybko zrozumiesz jak będziesz miał kilkanaście lat albo wcześniej, zrozumiesz komu trzeba przypierdolić. I nie zważać na nic! Tym wszystkim Trumpom, Kaczyńskim, Orbanom pierd…..m, rozumiesz, trzeba przypier….ć. Żadnych dialogów chrześcijańskich, żadnego tam, wiesz, rozumienia, debaty, porozumienia. Nie, k…a! Faszystom trzeba przyp…..ć, a nie dyskutować. Bo oni będą używali ten dialog, żeby ciebie zrobić w d..ę"

– słyszymy na nagraniu.