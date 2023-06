Doradca prezydenta Ukrainy: słowa premiera Węgier Orbana są absurdalne, upokarzające i obraźliwe

"Wiktor Orban po raz kolejny demonstracyjnie obraża wartości Unii Europejskiej i prawo międzynarodowe jako takie. To celowe upokorzenie Europy i przyzwolenie na terrorystyczne działania Rosji" - napisał Podolak (https://tinyurl.com/p35suk4k).

"To celowe usprawiedliwienie agresora i zachęta do dalszego niszczenia Ukrainy/Europy" - dodał we wpisie. "Jeżeli węgierski premier naprawdę martwi się o ofiary, powinien zadzwonić do swojego +przyjaciela Putina+ i poprosić go o wycofanie rosyjskich sił zbrojnych z międzynarodowo uznanych granic Ukrainy, a wtedy wojna się skończy i nie będzie więcej ofiar" - podkreślił Podolak. "Czy ktoś słyszał takie apele Orbana do Rosji?" - dodał.

Wpis ukraińskiego urzędnika to reakcja na słowa premiera Węgier Viktora Orbana, który powiedział, że Ukraina nie może wygrać wojny i "biedni Ukraińcy nie zwyciężą na polu walki".

"Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, nawet przed rozpoczęciem kontrofensywy, aby przekonać Rosję i Ukrainę, że potrzebne jest zawieszenie broni i że konieczne są rozmowy pokojowe" - powiedział Orban w piątek na antenie węgierskiego Radia Kossuth.

Orban odmawia dostarczenia jakiegokolwiek sprzętu wojskowego Ukrainie i krytykuje sankcje UE wobec Moskwy. (PAP)

sm/ adj/