Olsztyńscy policjanci podsumowali działania NURD

Tylko podczas czwartkowej akcji (1 czerwca), która trwała do późnych godzin wieczornych, policjanci odnotowali 86 wykroczeń popełnianych przez kierujących, które najczęściej związane były z przekroczeniem dozwolonej prędkości.

Na al. Sikorskiego w Olsztynie funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej osobowe bmw, za którego kierownicą siedział 28-latek, który przekroczył dozwoloną prędkość o 43 km/h na terenie zabudowanym (jechał 93 km/h przy ograniczeniu 50 km/h). Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w kwocie 1000 złotych, a na jego konto wpłynie 11 punktów karnych. W trakcie sprawdzania w systemach informatycznych policji okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Mężczyzna ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem.

Ponadto funkcjonariusze interweniowali w stosunku do 27 niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Podczas działań NURD funkcjonariusze ujawnili 16 wykroczeń polegających na niestosowaniu się do sygnałów świetlnych przez wejście na przejście dla pieszych, kiedy sygnalizator nadaje sygnał czerwony.

Policjanci interweniowali w stosunku do 8 rowerzystów i 2 użytkowników hulajnóg.

W czwartek (1 czerwca) po godzinie 12:00 na ul. Armii Krajowej w Olsztynie funkcjonariusze ujawnili 23-letniego rowerzystę, który przejeżdżał rowerem wzdłuż po przejściu dla pieszych popełniając wykroczenie. Po godzinie 19:00 funkcjonariusze również odnotowali wykroczenie związane z jazdą rowerem wzdłuż po przejściu dla pieszych popełnione przez 29-latka w rejonie skrzyżowania ulic Mochnackiego i Szrajbera w Olsztynie. W tym samym miejscu to samo wykroczenie popełnił 24-letni rowerzysta. Sprawcy powyższych wykroczeń zostali ukarani mandatami karnymi.

Policja przypomina, że za naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem innym niż mechaniczny sprawca takiego wykroczenia może zostać ukarany mandatem w kwocie od 50 do 100 złotych. Zgodnie z aktualnym taryfikatorem nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w rejonie przejścia dla pieszych stanowi wykroczenie, za które grozi mandat karny w kwocie 1500 zł.

Z kolei niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej nadającej sygnał czerwony przez pieszego jest zagrożone mandatem w kwocie 200 złotych.

Należy również pamiętać, że niechronionych uczestników ruchu drogowego, do których zaliczamy pieszych czy rowerzystów nie chronią pasy bezpieczeństwa, zaawansowane systemy bezpieczeństwa czy karoseria samochodu. Chroni ich jedynie własne ciało. Dlatego w konfrontacji z samochodem na drodze ma on minimalne szanse, by wyjść z niej bez obrażeń. Ich bezpieczeństwo na drodze zależy w dużej mierze od rozsądku, rozwagi i wyobraźni wszystkich uczestników ruchu drogowego.