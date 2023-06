Student UWM laureatem konkursu naukowego Agro Games

Inż. Bartosz Banaszak, student rolnictwa na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa UWM, zajął drugie miejsce w studenckim konkursie naukowym Agro Games, organizowanym przez samorząd studencki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

— W związku z tym, że zakres wiedzy jest tak obszerny, to trudno się do tego konkursu przygotować. Chyba trzeba być po prostu dobrym studentem (śmiech). Pojawiają się zagadnienia z produkcji rolnictwa, związane z ochroną środowiska, ekonomią rolnictwa czy aspektami prawnymi. Jest tego naprawdę dużo — powiedział w rozmowie z „Wiadomościami Uniwersyteckimi” Bartosz Banaszak.

Bartosz Banaszak kończy aktualnie czwarty rok studiów i przygotowuje się do pisania pracy magisterskiej, której tematem będzie zdrowotność odmian rzepaku ozimego. Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół różnych aspektów produkcji roślinnej – m.in. ekonomicznych, prawnych czy ochronnych.Wyróżnienie uzyskał w teście wiedzy indywidualnej, który jego zdaniem był nieco trudniejszy niż w ubiegłym roku, kiedy to również był drugi.

— Nie było uczestnika, który uzyskałby maksymalną liczbę punktów. Co ciekawe, ja miałem taki sam wynik jak zwycięzca, ale o drugim miejscu zdecydowało to, że oddałem test później — dodał.

Bartosza Banaszaka do udziału w konkursie wytypował prof. dr hab. Krzysztof Jankowski, dziekan Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa. W związku z tym, że w Agro Games rywalizują także drużyny, jako kapitan powołał do swojego zespołu koleżanki z roku: Aleksandrę Zaćmińską, Gabrielę Bazylak oraz Joannę Maliszewską. Co prawda drużynowo nie udało się stanąć na podium, ale studentki również uzyskały dobre wyniki.

Konkurs organizuje samorząd studencki SGGW oraz Koło Naukowe Rolników SGGW. Uczestnikami mogą być studenci rolnictwa z polskich uczelni zrzeszonych w Forum Uczelni Przyrodniczych Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej, w skład którego wchodzi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Idea zorganizowania Agro Games narodziła się na kanwie zapotrzebowania na konkurs wiedzy rolniczej przeznaczony dla studentów. Przypomnijmy bowiem, że uczniowie szkół ponadpodstawowych mają Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Finał 46. edycji odbył się w ubiegły weekend na UWM.

MW

Źródło: UWM