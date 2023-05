Sternik na trudne czasy - rozmowa z wojewodą Arturem Chojeckim. Konkurs Sternik 3. edycja

— Kiedy w czasie pandemii stanęła cała gospodarka — wszyscy znaleźliśmy się w trudnej sytuacji. Wszyscy trafiliśmy na przysłowiowa mieliznę. Dlatego w pierwszej edycji nagrodziliśmy tych, którzy mimo niekorzystnej sytuacji potrafili przetrwać i którzy to trudne położenie zdołali jeszcze przekuć w cos dobrego, pozytywnego. A jeszcze pokazali swoim przykładem innym, że można. I taka jest właśnie idea konkursu „Sternik”: zauważać i nagradzać tych, którzy potrafią przezwyciężyć to, co trudne — mówi Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski.