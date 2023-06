Będzie muzycznie, chwacko i truskawkowo. Znamy program letnich imprez w Olsztynie

Od czerwca do września w Olsztynie będzie prawdziwie chwacko. Pod takim hasłem rusza imprezowe lato w mieście. Będzie można poczuć soczysty puls dziesiątek występów, filmów, wystaw, animacji, teatrów plenerowych i pikników artystycznych. A gdy będzie za gorąco, będzie można ochłodzić się lodem o smaku makaronu z truskawkami. Program lata zawiera aż 85 punktów, które rozgrzeją Olsztyn do czerwoności… truskawki, a latu w mieście dodadzą słodyczy.

— Koncerty rozpoczną 2 lipca konkursem Fest Muza. Gwiazdą wieczorem będzie Nocny Kochanek. 7 lipca zagra Łydka Grubasa, 9 lipca Bitamina. 14 lipca wystąpi Lech Janerka. 17 sierpnia czeka nas koncert „Kukulska MTV Unplugged”, a dwa dni później „Lady Pank MTV Unplugged”. 25 sierpnia niezła gratka dla fanów ciężkiego brzmienia, czyli 40-lecie Vadera. 26 sierpnia z projektem „Tribute to Breakout” przyjedzie do nas Rita Pax i Waglewski. 1 września, w pierwszy dzień roku szkolnego, na scenie wystąpi Maria Peszek — wylicza Monika Waśniewska z MOK Olsztyn. — Ale koncerty to nie wszystko. Nie zabraknie też kina plenerowego. Będziemy zapraszać na kino studyjne w przestrzeni Parku Podzamcze. W tym roku obejrzymy m.in. „IO” Jerzego Skolimowskiego, „Piosenki o miłości”, „Sweat”, czy głośny „Silent Twins” Agnieszki Smoczyńskiej.

Ambroży Kleks i festiwale

Na scenie ustawionej w parku Pozdamcze pojawi się Dawid Tyszkowski i Daria ze Śląska. Podczas Roztańczonych Dni Olsztyna 28 lipca zaśpiewa Baranovski, a 29 lipca Sławek Uniatowski z Mileną Lange. W chwackim programie jest jeszcze m.in. festiwal muzyki elektronicznej Local Warming, Festiwal Teatrów Ulicznych, Olsztyńskie Koncerty Organowe, Festiwal Literatury dla Dzieci i Młodzieży Tropy oraz Letni Uniwersytet im. Ambrożego Kleksa, który nazywany jest odsapką dla dorosłych i młodzieży. Będzie można też bawić się podczas Ogólnopolskiego Konkursu Tańców Polskich Warmia.

Ale dlaczego chwacko i truskawkowo?

— Udało nam się dokonać czegoś niemożliwego i stworzyć atrakcyjny, bogaty program. Godziliśmy ogień z wodą. Nie mogliśmy pozwolić sobie na profilowanie naszych fantazji i artystycznych marzeń, ale przygotować program kierowany do różnych kręgów odbiorców i dotykający różnych dziedzin sztuki. Z półki popularnej i jednocześnie elitarnej — podkreśla Mariusz Sieniewicz, dyrektor MOK Olsztyn. — Zawsze staramy się zbudować leitmotiv, który oddaje ducha i charakter naszych działań i sposób myślenia o kulturze. Stwierdziliśmy, że w świecie ogólnego zniechęcenia, uruchomimy lekko hipisowskie flow. Lans na truskawkę jest tego emblematem. Na skrzyżowaniu tej duchowej rebelii chcemy wydobyć z naftalinowych kart słownika również słowo „chwacko”. W naszym wydaniu oznacza coś, co jest odważne, niepodległe i bezpretensjonalne. Coś, co realizuje swój własny świat, zachowując tożsamość. Nie schlebiamy jednak tanim gustom i taniej rozrywce. Oferujemy coś, na co sami chętnie byśmy przyszli.

Makaron z truskawkami

Atrakcją tego lata mogą okazać się też lody, które również nawiązują do smaku truskawki.

— Z ideą stworzenia lodów, które są powiązane z programem artystycznym wyszedł MOK. W związku z tym w nucie nieoczywistej truskawki przygotowaliśmy smak odwołujący się do najbardziej chwackiego posiłku lata, czyli makaronu z truskawkami — mówi Wojciech Kroczek, pomysłodawca smaku lodów. — Tak jak w grudniu człowiek w połowie składa się z mandarynek, tak na początku lata w dużej części z truskawek właśnie.

PROGRAM CHWACKIEGO LATA

26.06 PN 21:30

Park Podzamcze, przy fontannie „Ryba z dzieckiem”

KINO PL_enerowe

PIOSENKI O MIŁOŚCI, reż. Tomasz Habowski (90 min.)

Największy przebój ostatniego festiwalu w Gdyni.

Sponsor cyklu: Michelin Polska

Współorganizacja: Casablanca Restauracja

1.07 SO 13:00

Zajezdnia trolejbusowa i okolice

LETNI UNIWERSYTET IM. AMBROŻEGO KLEKSA

Sobotnia odskocznia dla małych i dużych.

2.07 ND 15:00

Amfiteatr

FINAŁ KONKURSU MŁODYCH ZESPOŁÓW

FEST MUZA 2023

Już-Zdolni-A-Jeszcze-Niezbyt-Znani u progu wielkiej kariery.

Patronat Honorowy Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina

Współorganizacja: Województwo Warmińsko-Mazurskie, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Radio UWM FM

2.07 ND 20:00

Amfiteatr

FEST MUZA 2023

NOCNY KOCHANEK

Klasyczny heavy metal w jajcarskiej odsłonie.

Bilety: 79 zł / bilety.mok.olsztyn.pl

2.07 ND 20:00

Bazylika konkatedralna św. Jakuba

XLV OLSZTYŃSKIE KONCERTY ORGANOWE

Koncert inauguracyjny. Krzysztof Lukas (organy)

6.07 CZ 18:00

Zajezdnia trolejbusowa i okolice

LETNI UNIWERSYTET IM. AMBROŻEGO KLEKSA

Odsapka dla dorosłych i młodzieży.

6.07 CZ 18:00

Galeria Amfilada

WOJTEK VOYT SZYMAŃSKI: GDZIEŚ WPLATANE W KIEDYŚ

Wernisaż wystawy malarstwa.

7.07 PT 19:00

Amfiteatr

ŁYDKA GRUBASA

SUPPORT: TRANSGRESJA

Rock, satyra i koncertowa energia.

Bilety: I pula: 49 zł / II pula 69 zł / bilety.mok.olsztyn.pl

8.07 SO 11:00

Start: Tartak Raphaelsohnów

SPACER Z MUZEUM NOWOCZESNOŚCI

POD MOSTAMI OLSZTYNA

Od Tartaku aż po elektrownię wodną w Lesie Miejskim.

8.07 SO 13:00

Zajezdnia trolejbusowa i okolice

LETNI UNIWERSYTET IM. AMBROŻEGO KLEKSA

Sobotnia odskocznia dla małych i dużych.

9.07 ND 20:00

Amfiteatr

BITAMINA

Muzyczna wrażliwość poza modami i trendami.

Bilety: 69 zł / bilety.mok.olsztyn.pl

9.07 ND 20:00

Bazylika konkatedralna św. Jakuba

XLV OLSZTYŃSKIE KONCERTY ORGANOWE

Marek Pilch (organy)

10.07 PN 21:30

Park Podzamcze, przy fontannie „Ryba z dzieckiem”

KINO PL_enerowe

SWEAT, reż. Magnus von Horn (100 min.)

Nowy rodzaj samotności w czasach social mediów.

Sponsor cyklu: Michelin Polska

Współorganizacja: Casablanca Restauracja

13.07 CZ 18:00

Zajezdnia trolejbusowa i okolice

LETNI UNIWERSYTET IM. AMBROŻEGO KLEKSA

Odsapka dla dorosłych i młodzieży.

14.07 PT 20:00

Amfiteatr

LECH JANERKA

Jeden z najbardziej niezależnych i oryginalnych polskich artystów na wyjątkowym koncercie.

Bilety: 99 zł (I pula) / 119 zł (II pula) / bilety.mok.olsztyn.pl

Współorganizacja: Galeria SOWA

15.07 SO 13:00

Zajezdnia trolejbusowa i okolice

LETNI UNIWERSYTET IM. AMROŻEGO KLEKSA

Sobotnia odskocznia dla małych i dużych.

16.07 ND 15:00

Park Podzamcze od ul. Nowowiejskiego

NA PODZAMCZU WOLNO vol. 2*

Klimatyczne koncerty Darii ze Śląska i Dawida Tyszkowskiego + warsztaty i animacje w rytmie slow.

16.07 ND 20:00

Bazylika konkatedralna św. Jakuba

XLV OLSZTYŃSKIE KONCERTY ORGANOWE

Wiktor Brzuchacz (organy), Róża Lorenc (skrzypce)

20.07 CZ 18:00

Zajezdnia trolejbusowa i okolice

LETNI UNIWERSYTET IM. AMBROŻEGO KLEKSA

Odsapka dla dorosłych i młodzieży.

21-22.07 PT-SO

Amfiteatr

29. OGÓLNOPOLSKI KONKURS TAŃCÓW POLSKICH. WARMIA 2023

Zmagania w polskich tańcach narodowych + występy zagranicznych zespołów folklorystycznych.

Organizator główny: ZPiT „Warmia"

22.07 SO 13:00

Zajezdnia trolejbusowa i okolice

LETNI UNIWERSYTET IM. AMBROŻEGO KLEKSA

Sobotnia odskocznia dla małych i dużych.

23.07 ND 20:00

Bazylika konkatedralna św. Jakuba

XLV OLSZTYŃSKIE KONCERTY ORGANOWE

Olivier Penin (organy)

24.07 PN 21:00

Park Podzamcze, przy fontannie „Ryba z dzieckiem”

KINO PL_enerowe

IO, reż. Jerzy Skolimowski (86 min.)

Opowieść o nas samych, odbijających się w wilgotnych oczach osiołka.

Sponsor cyklu: Michelin Polska

Współorganizacja: Casablanca Restauracja

26.07 ŚR 17:00

Zajezdnia trolejbusowa

EKSPONAT MIESIĄCA

ODZNAKA OLSZTYŃSKIEGO STOWARZYSZENIA CYKLISTÓW

Historia rowerów i sportu rowerowego w przedwojennym Olsztynie.

27.07 CZ 18:00

Zajezdnia trolejbusowa i okolice

LETNI UNIWERSYTET IM. AMBROŻEGO KLEKSA

Odsapka dla dorosłych i młodzieży.

27-30.07 CZ-ND

Stare Miasto

ROZTAŃCZONE DNI OLSZTYNA

Koncerty, pokazy taneczne, warsztaty i animacje, Jarmark Jakubowy oraz jubileusz AKTT Miraż.

28.07 PT 20:00

Amfiteatr

ROZTAŃCZONE DNI OLSZTYNA

BARANOVSKI

Jeden z najciekawszych artystów na polskiej scenie muzyki pop.

Bilety: 40 zł / bilety.mok.olsztyn.pl

Karnet Baranovski + Przeboje Wielkiego Ekranu: 70 zł / bilety.mok.olsztyn.pl

29.07 SO 20:00

Amfiteatr

ROZTAŃCZONE DNI OLSZTYNA

SŁAWEK UNIATOWSKI / MILENA LANGE / WARSAW IMPRESSIONE ORCHESTRA: PRZEBOJE WIELKIEGO EKRANU

Filmowe szlagiery na sopran, baryton i orkiestrę symfoniczną. Prowadzenie: Laura Łącz.

Bilety: 50 zł / bilety.mok.olsztyn.pl

Karnet Przeboje Wielkiego Ekranu + Baranovski: 70 zł / bilety.mok.olsztyn.pl

30.07 ND

Stare Miasto + Amfiteatr

ROZTAŃCZONE DNI OLSZTYNA

TANIEC NIE ZNA GRANIC

Parada taneczna na 50-lecie AKTT Miraż + koncert finałowy w Amfiteatrze.

30.07 ND 20:00

Bazylika konkatedralna św. Jakuba

XLV OLSZTYŃSKIE KONCERTY ORGANOWE

Koncert Jakubowy. Agnieszka Tarnawska (organy), zespół wokalny Minimus (kier. art. Sławomira Raczyńska), Szymon Walenciak (wiolonczela)

31.07 PN 21:00

Park Podzamcze, przy fontannie „Ryba z dzieckiem”

KINO PL_enerowe

SILENT TWINS, reż. Agnieszka Smoczyńska (113 min.)

Wizjonerski film jako studium toksycznej więzi, artystycznego geniuszu i kobiecego buntu.

Sponsor cyklu: Michelin Polska

Współorganizacja: Casablanca Restauracja

3.08 CZ 18:00

Zajezdnia trolejbusowa i okolice

LETNI UNIWERSYTET IM. AMBROŻEGO KLEKSA

Odsapka dla dorosłych i młodzieży.

5.08 SO

Park Centralny

LOCAL WARMING

Silna decybela z muzyką elektroniczną.

6.08 ND 20:00

Bazylika konkatedralna św. Jakuba

XLV OLSZTYŃSKIE KONCERTY ORGANOWE

Tomasz Głuchowski (organy), Martyna Klupś-Radny (flet)

10.08 CZ 15:00

Zajezdnia trolejbusowa i okolice

LETNI UNIWERSYTET IM. AMBROŻEGO KLEKSA

Warmińska Noc Perseidów.

12.08 SO 11:00

Start: Tartak Raphaelsohnów

SPACER Z MUZEUM NOWOCZESNOŚCI

ALEJA WOJSKA POLSKIEGO

Dzieje jednej z głównych arterii Olsztyna oraz usytuowanych przy niej miejsc i budynków.

12.08 SO 13:00

Zajezdnia trolejbusowa i okolice

LETNI UNIWERSYTET IM. AMBROŻEGO KLEKSA

Sobotnia odskocznia dla małych i dużych.

13.08 ND 20:00

Bazylika konkatedralna św. Jakuba

XLV OLSZTYŃSKIE KONCERTY ORGANOWE

Jakub Moneta (organy)

14.08 PN 18:00

Kościół ewangelicko-augsburski

PRO MUSICA ANTIQUA

Koncert kameralistów pod kierownictwem prof. Leszka Szarzyńskiego.

14.08 PN 21:00

Park Podzamcze, przy fontannie „Ryba z dzieckiem”

KINO PL_enerowe

GŁUPCY, reż. Tomasz Wasilewski (115 min.)

Opowieś

o biologiczności, więzach krwi, pierwotnych impulsach i ich zderzeniu z rodziną.

Sponsor cyklu: Michelin Polska

Współorganizacja: Casablanca Restauracja

15.08 WT 20:00

Bazylika konkatedralna św. Jakuba

XLV OLSZTYŃSKIE KONCERTY ORGANOWE

Koncert debiutanta. Paulina Bartkowiak (organy)

17.08 CZ 18:00

Zajezdnia trolejbusowa i okolice

LETNI UNIWERSYTET IM. AMBROŻEGO KLEKSA

Odsapka dla dorosłych i młodzieży.

17.08 CZ 20:00

Amfiteatr

KUKULSKA MTV UNPLUGGED

Poszerzony skład, akustyczne brzmienia i niepowtarzalna oprawa wizualna w ikonicznym formacie.

Bilety: 79 zł / bilety.mok.olsztyn.pl

18.08 PT 18:00

Galeria Amfilada

KRZYSZTOF MATUSIAK: PIJANE ANIOŁY

Wernisaż wystawy malarstwa.

19.08 SO 13:00

Zajezdnia trolejbusowa i okolice

LETNI UNIWERSYTET IM. AMROŻEGO KLEKSA

Sobotnia odskocznia dla małych i dużych.

19.08 SO 20:00

Amfiteatr

LADY PANK MTV UNPLUGGED

Legenda polskiego rocka w szlachetnej odsłonie bez prądu.

Bilety: 119 zł / bilety.mok.olsztyn.pl

19-20.08 SO-ND

Stare Miasto

ARTYŚCI NA ULICE!

Olsztyński Festiwal Teatrów Ulicznych, czyli spektakle, warsztaty, performansy i instalacje.

20.08 ND 20:00

Bazylika konkatedralna św. Jakuba

XLV OLSZTYŃSKIE KONCERTY ORGANOWE

Jarosław Tarnawski (organy)

21.08 PN 21:00

Park Podzamcze, przy fontannie „Ryba z dzieckiem”

KINO PL_enerowe

CICHA ZIEMIA, reż. Aga Woszczyńska (113 min.)

Zagrożone małżeńskie status quo jako metafora alienacji i obojętności.

Sponsor cyklu: Michelin Polska

Współorganizacja: Casablanca Restauracja

24.08 CZ 8:00

Zajezdnia trolejbusowa i okolice

LETNI UNIWERSYTET IM. AMBROŻEGO KLEKSA

Odsapka dla dorosłych i młodzieży.

25.08 PT 18:30

Amfiteatr

VADER

SUPPORT: DOPELORD + TRAUMA

Czterdzieści lat mroku i furii, czyli Piekło i Szatani w najlepszej odsłonie.

Bilety: 110 zł (przedsprzedaż) / 130 zł (w dniu koncertu) / bilety.mok.olsztyn.pl – od 1.06.2023

26.08 SO 13:00

Zajezdnia trolejbusowa i okolice

LETNI UNIWERSYTET IM. AMBROŻEGO KLEKSA

Sobotnia odskocznia dla małych i dużych.

26.08 SO 20:00

Amfiteatr

RITA PAX / WAGLEWSKI: PIĘKNO. TRIBUTE TO BREAKOUT

Paulina Przybysz z towarzyszeniem lidera Voo Voo w repertuarze legendy polskiego rocka.

Bilety: 59 zł / bilety.mok.olsztyn.pl

27.08 ND 20:00

Bazylika konkatedralna św. Jakuba

XLV OLSZTYŃSKIE KONCERTY ORGANOWE

Koncert finałowy. Bogusław Grabowski (organy), Maciej Sikała (saksofon)

31.08 CZ 17:00

Zajezdnia trolejbusowa

EKSPONAT MIESIĄCA

KAMIONKOWA KSZTAŁTKA KANALIZACYJNA SPRZED STU LAT

Historia kanalizacji miejskiej w Olsztynie oraz jednego z największych dobrodziejstw ludzkości.

1.09 PT 20:00

Amfiteatr

MARIA PESZEK

Bezkompromisowe teksty i nietuzinkowe brzmienia jednej z najbardziej wyrazistych polskich artystek.

Bilety: 69 zł / bilety.mok.olsztyn.pl

9-10.09 SO-ND

Zajezdnia trolejbusowa / Park Centralny

TROPY

Festiwal Literatury dla Dzieci i Młodzieży: Na tropach tajemnicy.

Organizator zastrzega możliwość zmian w programie.

TU KUPISZ BILETY:

bilety.mok.olsztyn.pl

Galeria Dobro (Stare Miasto 24/25)

Muzeum Nowoczesności (Knosały 3B)

Galeria wARTe Świeczki (Dąbrowszczaków 3)