Sternik znaczy partnerstwo

— Pandemia wprawdzie minęła, ale za nią przyszedł następny kryzys: wojna i wszystkie jej smutne następstwa. A to oznacza, że konkurs „Sternik” jest nadal potrzebny — by wyłaniać tych, którzy w trudnej sytuacji radzą sobie sami, a jeszcze wspierają innych. Bo Sternik to konkurs, ale w ogóle nie chodzi w nim o konkurowanie. Sternik to budowanie zaufania i partnerstwa, bo ono jest najważniejsze na wszystkich płaszczyznach naszego życia — mówi Anna Bułło, dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego BGK.