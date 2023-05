Utrudnienia w centrum Olsztyna. Senior wjechał pod koła autobusu miejskiego

Do zdarzenia doszło dziś (poniedziałek 29 maja) około godz. 13 w ścisłym centrum Olsztyna.

Na miejscu pracują służby wyjaśniające przyczyny i okoliczności zdarzenia.

— Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 66-letni kierowca chevroleta skręcając w lewo nie ustąpił pierwszeństwa autobusowi jadącemu buspasem w wyniku czego doprowadził do zderzenia — relacjonuje mł. asp. Andrzej Jurkun z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie — Prawdopodobnie kierowca chevroleta zostanie przetransportowany do szpitala. Utrudnienia w ruchu drogowym potrwają jeszcze co najmniej kilkadziesiąt minut — dodaje mł. asp. Jurkun.

W działaniach oprócz policji biorą udział dwa zastępy straży pożarnej i ratownicy pogotowia ratunkowego. Centrum Olsztyna w zbliżających się godzinach szczytu powinno być przejezdne.

Karol Grosz