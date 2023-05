Niezapomniany Dzień Dziecka z Warmińską Aurą!

Dzień Dziecka to coroczna okazja, która sprawia, że uśmiech pojawia się nie tylko na twarzach najmłodszych. Coraz częściej to pretekst do świętowania w gronie rodzinnym i szukania takich atrakcji, żeby wspólnie i wyjątkowo spędzić czas. Z ofertą pomysłów, jak celebrować ten dzień, przychodzi Warmińska Aura. W olsztyńskich galeriach będzie można doświadczyć zarówno kosmicznych, jak i odjazdowych wrażeń. Do planetarnej przestrzeni Aury zaprasza sam Mikołaj Kopernik, a kolejkowa zabawa w Galerii Warmińskiej potrwa aż 3 dni. W tych uroczystościach znakomicie odnajdą się także nieco starsze i dorosłe dzieci.

1 czerwca od lat oznacza Święto Dzieci. Z utęsknieniem tej daty wyczekują najmłodsi, ale ci starsi także oczekują wyjątkowych atrakcji tego dnia. Wielu dorosłych także wykorzystuje tę okazję, żeby bawić się i radować jak za dawnych lat. Dzień Dziecka to także okazja, by przypomnieć ich rodzicom i opiekunom, żeby spędzili czas w towarzystwie swoich pociech. Szukają nietuzinkowych prezentów, organizują najróżniejsze atrakcje, wszystko po to, aby zapewnić bohaterom pięknych emocji i niezapomnianych wspomnień! Jak co roku nie mogło zabraknąć specjalnego programu na świętowanie z dziećmi w Centrum Aura Olsztyna oraz Galerii Warmińskiej.

– Obie nasze galerie stanęły na wysokości zadania, a ponieważ adresatami są najbardziej wymagający odbiorcy, czyli dzieci, to postaraliśmy się o różnorodne i nietuzinkowe atrakcje. Każdy z nas był kiedyś dzieckiem i wspaniale wspomina czas zabaw, za którym tęskni. W związku z tym, organizując Dzień Dziecka w naszym przestrzeniach postanowiliśmy zadbać o niezapomniane wrażenia tych najmłodszych, jak i nieco starszych, a także rodziców. Mobilne Planetarium, warsztaty kreatywne czy wreszcie interaktywny świat kolejek to pomysły, które sprawdzą się dla uczestników w różnym wieku, każdy znajdzie coś dla siebie i na pewno nie będzie się nudził. W Aurze zadbamy o to, żeby każdy uczestnik poczuł się jak w niebie, a w Galerii Warmińskiej liczymy na prawdziwy „odjazd z gwizdkiem” – mówi Natalia Tur, Regional Marketing Manager NEPI Rockcastle.

Kosmiczny Dzień Dziecka z Kopernikiem

Rok 2023 ustanowiono Rokiem Kopernika, a sam wielki astronom jest symboliczną i ważną postacią w Olsztynie, więc centrum Aura organizuje Dzień Dziecka w stylu kopernikańskim. 1 czerwca w godz. 11.00-18.00 w przestrzeniach galerii zagości więc sam Mikołaj Kopernik, który zaprosi do Mobilnego Planetarium, kreatywnych stref: komiksowej i solarnych konstrukcji oraz na warsztaty marcepanowe. Będzie kolorowo, wesoło i różnorodnie.

W programie Mobilnego Planetarium dla dzieci powyżej 3 roku życia pojawi się opowieść „Myszki i Księżyc”, która w lekkiej i wesołej formie pomoże odpowiedzieć na często zadawane przez dzieci pytania naukowej natury. 15-minutowa bajka będzie emitowana o godzinach: 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30.

Starsze dzieci w wieku 4+ o godz. 14.00 oraz 15:00 będą mogły obejrzeć 25-minutowy film „Mała Gwiazdka, której się udało”. Jest to opowieść o małej, przeciętnej żółtej gwieździe poszukującej własnych planet. Jej podróż przez Kosmos pozwoli dzieciom zapoznać się z podstawowymi informacjami o naszym Układzie Słonecznym.

Dla starszaków zaplanowano z kolei emisję filmu „Zaczarowany globus”. Zekranizowana historia jest angażująca i zaprojektowana tak, by zainteresować dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Film posiada jasną strukturę, a elementy edukacyjne, podzielone na czytelne bloki tematyczne, naturalnie przeplatają się z główną fabułą filmu. Dzięki przystępnej formie i angażującej opowieści dzieci będą mogły usystematyzować posiadaną już wiedzę, a także dowiedzieć się nowych informacji.

Podczas każdego seansu na sali Mobilnego Planetarium będzie mogło przebywać max 25 osób.

Odrębną atrakcją będzie strefa kreatywna „Komiksowy Kopernik”. Prowadzone tam będą 2 warsztaty rysunkowe, których celem jest wprowadzenie dzieci do sztuki rysowania komiksu.

W warsztatach w godz. 12.00 - 13.30 i godz. 14.30 - 16.00 może wziąć jednorazowo udział max 20 osób.

Fani klocków doskonale odnajdą się na warsztacie „Solarne Konstrukcje: Kopernik wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”. Podczas spotkania dzieci poruszą konstrukcje zbudowane z klocków K’nex. Wykorzystają w tym celu energię słoneczną, stosując ogniwa fotowoltaiczne. Warsztaty będą realizowane w 2 odsłonach: w godz. 11.00 - 13.30 i 15.00 - 18.00.

Nie zabraknie też atrakcji dla łasuchów. W trakcie wydarzenia 2 hostessy będą rozdawać cukierki Kopernika oraz słodkie podarunki dla dzieci. Ze słodyczami pojawi się sam Kopernik.

Dla wielbicieli marcepana też szykuje się nie lada gratka - warsztaty „Pamiątkowy marcepanowy medalion z Kopernikiem”. Do dyspozycji uczestników będą 2 stanowiska. W trakcie warsztatów każdy uczestnik uformuje marcepan w kształcie medalionu i odciśnie na nim wizerunek Mikołaja Kopernika. Medalion zostanie opieczony, a następnie spakowany w torebkę do zabrania do domu przez uczestnika. Warsztaty odbędą się w 2 cyklach: godz. 11.00-14.00 i 15.00-18.00. W ciągu 1 godziny powstaje około 12 medalionów.

W trakcie wydarzenia do dyspozycji wszystkich uczestników będzie także monidło przygotowane w oparciu o obraz „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem”. Każdy będzie mógł zrobić sobie zdjęcie, wcielając się w słynnego astronoma.

Odjazdowy Dzień Dziecka w Galerii Warmińskiej

W Galerii Warmińskiej świętowanie potrwa od 1 do 3 czerwca. Do dyspozycji małych i dużych będzie aż 9 atrakcji animacyjnych w Kolejkolandzie.

Każda ze stref kolejkowego miasteczka to inna atrakcja związana z kolejkami:

- wielka profesjonalna makieta modułowa w skali 1:87 (na powierzchni 100m2 prezentacja ruchomych składów pociągów, budynków i zabudowań, figurek ludzi i zwierząt, krajobrazu z liczną roślinnością, oświetlenie, interaktywny system sterowania pociągami),

- edukacyjna makieta modułowa w skali 1:87 (na powierzchni 16 m2 przeznaczona do prezentacji i nauki podstawowych zasad ruchu drogowego, składy ruchomych pociągów, budynki i zabudowania, figurki ludzi i zwierząt, krajobraz z liczną roślinnością, oświetlenie, interaktywny system sterowania pociągami),

- kolejka ogrodowa w skali 1:21 (podest z pętlą kolejki, interaktywny system sterowania pociągami, możliwość otwierania i zamykania wagonów, efekty dźwiękowe),

- kolejkowy plac zabaw dla dzieci (kreatywna zabawa dla najmłodszych za pomocą drewnianych klocków, budowa torów i infrastruktury kolejkowej),

- mini kino (miejsca siedzące dla widzów),

- symulator jazdy pociągiem (nauka prowadzenia pociągu pod opieką instruktora)

- miasteczko bezpieczeństwa (strefa warsztatowa do nauki zasad bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym),

- strefa kreatywnej zabawy LEGO (możliwość tworzenia własnych konstrukcji z klocków, nie tylko kolejek).

Warsztaty edukacyjne będą odbywały się w wyznaczonych strefach codziennie w godz. 10.00 - 14.00, natomiast w godz. 10.00 - 19.00 będzie można zwiedzać wystawę historii kolejnictwa. Ekspozycja będzie przedstawiała dzieje światowego transportu kolejowego za pomocą grafik z osią czasu.

***

