Zielonym do… oczywiście, że do góry!

Gmina Gietrzwałd II Remontowane drogi, rozbudowywana infrastruktura oraz budowa domów… To wszystko sprawia że gmina się rozwija. Niestety, często wiąże się z wycinką drzew. Czy jest na to jakiś pomysł?

Kilka lat temu, za sprawą wójta Jana Kasprowicza, w gminie Gietrzwałd

narodziła się akcja nasadzeń drzew. Chodziło o to, aby stopniowo, etapami

odtwarzać drzewostan. - Sadzimy drzewa tam, gdzie jesteśmy zobowiązani do nasadzeń zastępczych – mówi Jan Kasprowicz, wójt gminy Gietrzwałd i dodaje. – Robimy jednak znacznie więcej, bo wiemy jak bardzo ważną rolę pełnią drzewa dla ekosystemu. Dwa lata temu posadzono brakujące klony przy ulicy Kościelnej, tuż przy gietrzwałdzkim sanktuarium. Wówczas przy budynku szkoły podstawowej posadzono lipę drobnolistną wyhodowaną z nasion poświęconych przez papieża Franciszka podczas pielgrzymki olsztyńskich leśników do Watykanu w 2017 roku. Do akcji nasadzeń włączyli się również członkowie stowarzyszenia „Woryty”. W tym roku akcja jest kontynuowana. Uzupełniono m.in. nasadzenia w Parku Kulturowym przy drodze Gietrzwałd - Woryty. W akcję zaangażowali się również mieszkańcy Sząbruka, którzy posadzili dziesięć drzewek oraz mieszkańcy Naterek, którzy na plaży gminnej posadzili cztery lipy. Drzewa zakupiono ze środków gminy. – Znowu sadzimy drzewa – informuje Joanna Jaguszewska z Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie i dodaje. – Kilka dni temu otrzymaliśmy wspaniałą wiadomość.



Nasze zadanie „Zielony Gietrzwałd etap 1 – zagospodarowanie terenów zielonych w Gietrzwałdzie” otrzymało dofinansowanie marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Oznacza to, że na terenie gminy dalej będą sadzone drzewa i krzewy! Nasadzenia będą prowadzone przy głównych ciągach komunikacyjnych oraz przy rzece Giłwa. Prace planowane są na jesień. To będzie aż dwieście sztuk roślin w tym m.in.: dęby, klony, grusze, jabłonie rajskie oraz buki. Ale to nie wszystko. - Na jesień mamy zamówione lipy do odtworzenia alei między Sząbrukiem a Naterkami, w miejscu, gdzie wycięto las – mówi Joanna Jaguszewska. - Do tego przy inwestycjach drogowych w Biesalu, gdzie wycięto drzewa, my posadzimy 67 sztuk lip oraz dębów! – nie kryje zadowolenia urzędniczka.

W konkursie „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” w 2023 roku

Gmina Gietrzwałd pozyskała 28 695 zł. Całkowita wartość projektu to 57 390

zł. Celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców regionu Warmii i Mazur poprzez poprawę stanu środowiska w miejscowości Gietrzwałd, powiat

olsztyński w 2023 roku.