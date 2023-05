Przerażające sceny na Zatorzu w Olsztynie. Kierowca lexusa z dużą prędkością wjechał na chodnik potrącając przechodnia [ZDJĘCUA]

Do bardzo groźnego zdarzenia doszło dziś (piątek 26 maja) na ul. Zientary-Malewskiej w Olsztynie.

Na miejscu pracują służby wyjaśniające przyczyny i okoliczności zdarzenia.

— Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 32-letni kierowca lexusa nie dostosował swojej prędkości do warunków panujących na drodze. Na łuku drogi skręcającej w prawo stracił panowanie nad autem przez co zjechał na chodnik potrącając 43-letniego mężczyznę. W wyniku zdarzenia jedna osoba trafiła do szpitala — przekazuje nam mł. asp. Andrzej Jurkun z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Na miejscu należy spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym, które potrwają co najmniej kilkadziesiąt minut.

Karol Grosz