Pod Szpitalem Dziecięcym w Olsztynie odbędzie się festyn z okazji Dnia Dziecka

W czwartek 1 czerwca pod Szpitalem Dziecięcym w Olsztynie odbędzie się festyn dla dzieci leczących się w placówce. Pomysłodawcami imprezy są nauczyciele z Zespołu Placówek Specjalnych w Olsztynie, szkoły funkcjonującej właśnie w tym szpitalu.

Aby festyn mógł dojść do skutku szukano sponsorów. Jak podkreśla Marta Zabolewicz, nauczycielka języka angielskiego w ZPS, poszukiwania były dość intensywne, a najszybszy odzew padł od zaprzyjaźnionej firmy.

— Wysyłaliśmy bardzo dużo maili do potencjalnych sponsorów — mówi Marta Zabolewicz — W pierwszej kolejności zgłosiliśmy się do znajomych, którzy pracują w dużych firmach. W taki sposób nawiązaliśmy kontakt z Anią Kozłowską — specjalistką ds komunikacji w firmie Corab. Ania z wielkim entuzjazmem wpadła na pomysł, żeby zrobić zbiórkę wśród pracowników, a zarząd zgodził się podwoić zebrane materiały, fundując nam zakupy w sklepach plastycznych. Paczka jest ogromna, jest tam wszystko, czego potrzebujemy do codziennej pracy na świetlicach szpitalnych i podczas prowadzenia lekcji — dodaje nauczycielka.

W zbiórce pomiędzy pracownikami firmy Corab udało się uzbierać artykuły plastyczne o wartości około 4 tys. złotych. Zarząd firmy zdecydował o podwojeniu zebranej kwoty. Dziś (piątek 26 maja) wszystkie zebrane artykuły zostały przekazane do szpitalnej szkoły.

— Wiele lokalnych firm z Olsztyna wsparło inicjatywę nauczycieli z ZPS i dołączyło się w różnej formie do organizowanego przez nich przedsięwzięcia — wyjaśnia Anna Kozłowska — Do akcji przyłączyła się również nasza firma — Corab. Wśród naszych pracowników w Olsztynie, Bartoszycach, Warszawie i Gliwicach zorganizowaliśmy zbiórkę artykułów plastycznych dla dzieci z olsztyńskiego szpitala, przy czym nasz zarząd jako dodatkowy motywator postanowił podwoić tę liczbę. W ten sposób udało nam się zebrać artykuły plastyczne za ponad 8 tysięcy złotych. Mamy do przekazania szpitalnej szkole kilkaset opakowań kredek, farb, klejów, flamastrów, plasteliny, kolorowanek i wiele, wiele innych rzeczy, dzięki którym być może pobyt w szpitalu będzie dla dzieci nieco łatwiejszy. Zbiórka spotkała się z ciepłym przyjęciem i dużym entuzjazmem wśród naszych „Corabian”, widać, że ludzie chcą i lubią pomagać, tylko trzeba im tę pomoc umożliwić. To była pierwsza tego rodzaju obywatelska zbiórka dla tych najmłodszych u nas w firmie, ale mamy nadzieję, że stanie się to dla nas pewnego rodzaju tradycją, ponieważ empatię i dobro warto mnożyć, i warto się nim dzielić. Zwłaszcza, gdy można w ten sposób obdarować dzieci uśmiechem, bo tak jak mówił Janusz Korczak: „kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” — mówi Anna Kozłowska.

AW