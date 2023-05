Dzień Matki to wyjątkowy czas. Co jest najważniejsze? Pytamy o to mamy na olsztyńskiej starówce

Bez względu na szerokość geograficzną, kulturę, religię, czy ustrój polityczny, Dzień Matki obchodzony jest w ponad 40 krajach na świecie. Chyba nikogo to nie dziwi. Przecież to właśnie „mama” jest przeważnie pierwszym słowem wypowiadanym przez dzieci. To przecież mama tuli do snu, walczy z katem i gorączką, prowadzi za rękę do przedszkola, trzyma kciuki podczas matury i cały czas martwi się, czy zimą zakładamy szalik. Bezwarunkowa miłość mamy pozwala dziecku dzielnie stawiać kolejne życiowe kroki. I choć wiemy o tym każdego dnia, to w Dzień Matki możemy oficjalnie za wszystko podziękować.

— 26 maja dzieci dbają o to, aby ten dzień był jak najlepszy. Zazwyczaj dostaję od nich prezenty i laurki. Dzieci często mnie budzą mnie z uśmiechem. Czasami nawet robią śniadania. Mam szczęście, bo wszystkie świetnie czują się w kuchni — zdradza Helena Dymek z Głotowa pod Dobrym Miastem, mama czwórki dzieci. — Ale dzieci ciągnie nie tylko do gotowania. Dlatego mama musi dziś mieć oczy dookoła głowy. Gdy byłam świeżo upieczoną mamą, bałam się, że nie będę mogła obudzić się w nocy i wstać do noworodka. Okazało się, że nie miałam z tym problemu. Gdy dziecko zaczęło inaczej oddychać, inaczej się położyło — już byłam zwarta i gotowa. To niesamowite, bo działo się to automatycznie. Można zażartować, że uaktywniła się we mnie jakaś aplikacja. Innych „aktywnych w sobie” mam całe mnóstwo. Muszę być kucharką, lekarką, nauczycielką, a jeszcze trzeba się pobawić z dziećmi. A co dostaję w zamian? Cudowny uśmiech! I to, że mam mądre dzieci. Że postrzegają pełniej świat niż my, rodzice. One inaczej patrzą na rzeczywistość, co mnie zachwyca. Ostatnio byliśmy na wycieczce w Krakowie. Dzieci były zafascynowane sztuką i Janem Matejką. Wpatrywali się w jego obrazy zupełnie inaczej niż my. Tak po dziecięcemu.

— W dzisiejszych czasach trudniej jest być mamą. Teraz ludzie bardziej patrzą na ręce i oceniają. Kiedyś byliśmy jak jedna wielka rodzina. Wspieraliśmy się — twierdzi Krystyna Wiska z Olsztyna, mama dwóch synów. — Na szczęście przyjemność z bycia mamą jest taka sama. Niezależnie od czasów. Czuje się taką samą radość i dumę, gdy patrzy się na dziecko.

— Macierzyństwo jest dziś łatwiejsze, bo mamy pralki, suszarki, zmywarki… Takie sprzęty na pewno ułatwiają nam codzienne życie. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że jesteśmy dużo bardziej samotne, niż były nasze mamy. Często mieszkamy dalej od siebie albo żyjemy po prostu osobno. Często babcie pracują, więc nie są w stanie tyle pomóc, ile by chciały. Mamy dziś są zdane głównie na siebie. Ja mam to szczęście, że mieszka z nami babcia. Co prawda pracuje, ale pomaga mi w opiece nad najmłodszą córcią. Gdy ja jestem w pracy, zamieniamy się — ona przejmuje stery, ale robi to kosztem swoich obowiązków. Wraca do nich wieczorem. Bardzo jej jednak dziękuję za pomoc.

I dodaje: — Cieszę się też, że mieszkamy na wsi. Dzieci wychodzą na dwór i mogą cały czas bawić się poza domem. Oczywiście patrzę na nie przez okno. Ale wiem, że nic im się nie stanie. Gdybyśmy mieszkali w mieście, nie miałabym tego spokoju. Tu jest za duży ruch i więcej niebezpieczeństw. Wiem też, że mam mądre dzieci, które potrafią odnaleźć się w trudnej sytuacji.

Czasu i cierpliwości

— Czego mogę życzyć sobie i innym mamom? Czasu! Żeby dla każdego dziecko można było go wygospodarować. Żeby dla każdego mieć chociaż 15 minut. Żeby spędzić te czas z dzieckiem indywidualnie i być tylko dla niego — zauważa pani Helena. — To szalenie ważne i sprzyja rozwojowi. Nie zapominajmy o tym. Bądźmy blisko dzieci.

— A ja życzę mamom cierpliwości. I oczywiście zdrowia. Bo mama powinna być zdrowa i cierpliwa. Dobrze też, żeby miała czas dla siebie. Chociaż odrobinę — twierdzi Milena Nadratowska, mama dziesięcioletniej Sandry i synowa pani Krystyny. — Tego wszystkiego życzę mamom. I najpiękniejszych prezentów od dzieci. Takich od serca.

Nasza bezcenna mama

Maj to gorący miesiąc, jeśli chodzi o wydatki okazjonalne. Mamy sezon komunijny, rozpoczyna się też czas wesel. Liczymy więc każdą złotówkę. Obchodzimy też Dzień Matki. Ile przeznaczamy na te okazję? Jak wynika z danych Provident Polska, prezent do 50 zł planuje niemal 1/3 Polaków, co trzeci z nas zamierza zmieścić się w przedziale 51-100 zł. Co piąty Polak szacuje wydatki w wysokości od 101 do 200 zł, a niemal 16 proc. wyda w tym celu już ponad 200 zł. Do najhojniejszych należą osoby w wieku 35-44 lat. W tej grupie wiekowej badani szacowali wydatki na poziomie 211 zł. Najbardziej lubianym prezentem z okazji Dnia Matki są kwiaty. Obdarowujemy je też słodyczami, kosmetykami lub perfumami. Co dziesiąty z nas złoży mamie jedynie życzenia. Dla porównania — na prezenty z okazji Dnia Dziecka wydamy ok. 278 zł. Średnia na Dzień Matki to 165 zł. Nie zmienia to faktu, że mamy są dla nas bezcenne.

Skąd się wziął Dzień Matki?

Geneza Święta Matki prowadzi do wielu źródeł, ale najwięcej wzmianek prowadzi do Starożytnego Egiptu. Tam wierzono w bóstwa lokalne i jedną z nich była bogini Izyda — uważana za ucieleśnienie doskonałej żony i matki. Również w Starożytnej Grecji i Rzymie otaczano kultem matki-boginie. W Grecji na początku wiosny składano ofiary bogini Rei, która według mitologii była matką wszechświata i wszystkich bóstw. Natomiast w Rzymie przez trzy dni czczono boginię Cybele.

W późniejszych latach Święto Matki zostało zapomniane i przywrócono je dopiero w Anglii i Szkocji około XVII wieku. Wtedy ustanowiono “Niedzielę Matki”, która przypadała w 4 niedzielę Wielkiego Postu. Symbolem tego święta było matczyne ciasto i kwiaty lub słodycze, które były formą prezentu od dzieci dla mamy.

Polska to jedyny kraj na świecie, w którym Dzień Matki obchodzi się 26 maja. Chociaż nie zawsze tak było. W przedwojennej Polsce daty tego święta były ruchome. Pierwsze obchody Dnia Matki odbyły się w Krakowie w 1914 roku. Data, którą znamy dziś jest niezmienna od 1923 roku.