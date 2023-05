Służby mundurowe z Olsztyna ruszają na pomoc Kindze Rydz. W Parku Jakubowo odbędzie się specjalny piknik

17-miesięczna Kinga Rydz z Olsztyna choruje na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Trwa wyścig z czasem i walka o lek, który może pomóc dziewczynce. Jego koszt to 9,5 mln zł. Kinga, by wygrać z chorobą, potrzebuje naszej pomocy. Na koncie dziewczynki brakuje jeszcze 5 mln zł. Pomóż Kindze na siepomaga.pl/kinga

Kinga Rydz cały czas potrzebuje pomocy. W akcje wspierające finansowanie leczenia dziewczynki włącza się niemal cały Olsztyn — od polityków, samorządowców, sportowców czy ludzi kultury aż po zwykłych mieszkańców.

Tym razem do akcji dołączają służby mundurowe z całego województwa warmińsko-mazurskiego — od policji, przez straż pożarną, straż graniczną, służbę celną, KAS, straż miejską, służbę więzienną aż po wojsko.

Piknik odbędzie się w Parku Jakubowo w Olsztynie w najbliższą sobotę (27 maja) od godz 11. do 15.

— Do charytatywnej akcji przyłączyły się służby mundurowe z Warmii i Mazur, które przygotują szereg atrakcji dla uczestników. W parku Jakubowo swój sprzęt zaprezentuje Wojsko Polskie, a także funkcjonariusze policji, straży pożarnej, straży granicznej, służby celnej, Krajowej Administracji Skarbowej, służby więziennej i straży leśnej. Każda z tych formacji zaprezentuje nie tylko swoje uzbrojenie i umundurowanie, ale także pojazdy, które robią ogromne wrażenie. Do tego będzie dużo czasu na rozmowę z poszczególnymi przedstawicielami, którzy będą przybliżyć mieszkańcom regionu charakter swojej pracy. Na stoiskach będzie można się także dowiedzieć o możliwościach rozwoju kariery w ramach polskich służb mundurowych. Swoje umiejętności zaprezentują również psy, które na co dzień wspierają działania naszych służb. Dla dzieci i młodzieży będzie to świetna okazja, aby z bliska zobaczyć na czym polega praca poszczególnych służb i być może po tym pikniku narodzi się u nich marzenie o wstąpieniu do służby. A może i miłość do munduru? — mówi Marcin Modżdżonek, organizator imprezy.