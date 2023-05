Deklaracja o kontynuacji współpracy podpisana

Relacje między Olsztynem a niemieckim Gelsenkirchen są intensywne i o wiele dłuższe, niż wskazują na to oficjalne daty. W Zamku Kapituły Warmińskiej strony zadeklarowały dalszy rozwój współpracy.

Trzy dekady współdziałania między samorządami minęły w poprzednim roku. Jednak - wskutek rosyjskiej agresji na Ukrainę - dopiero teraz strony postanowiły symbolicznie uczcić okrągłą rocznicę nawiązania relacji.

"[Partnerzy] w duchu integracji europejskiej dołożą starań, by trwale przyczyniać się do rozwoju współpracy gospodarczej, społecznej i kulturalnej, a także oświadczają, że są gotowe do kontynuowania bezpośrednich kontaktów między mieszkańcami obu miast, przedsiębiorcami urzędami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi" - możemy przeczytać w deklaracji kontynuowania współpracy pomiędzy Gelsenkirchen a Olsztynem podpisanej z okazji 30-lecia kontaktów partnerskich.

- To bardzo długi okres współpracy - mówił podczas uroczystości prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. - W tym czasie zmieniali się prezydenci, radni, urzędnicy. Ale duch tej umowy pozostaje bez zmian. To oznacza, że zarówno my, jak i nasi partnerzy, chcieliśmy tej współpracy i potrafiliśmy ją wypełnić odpowiednią treścią.

Choć umowa partnerska między miastami została podpisana w grudniu 1992 roku, to - jak podkreślają przedstawiciele strony niemieckiej - faktycznie rozpoczęła się dekady wcześniej.

- Tuż po wojnie, na początku lat 50., Gelsenkirchen objęło Olsztyn patronatem - wspomina burmistrz miasta z zachodniej części Niemiec, Martina Rudowitz. - Bardzo się cieszę, że możemy wspólnie świętować rocznicę oficjalnego rozpoczęcia współpracy. Przez te wszystkie lata relacje między naszymi miastami rozwijały się i pogłębiały na wielu płaszczyznach.

Gelsenkirchen to miasto liczące około 260 tys. mieszkańców. Jest położone blisko zachodniej granicy Niemiec, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia. Obecna współpraca między miastami bazuje głównie na dzieleniu się osiągnięciami kulturalnymi i na wymianie młodzieży.

Poza uroczystościami w olsztyńskim zamku, na terenie V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Krasickiego we wtorek (23 maja) został odsłonięty mural autorstwa przedstawicieli stree-artu obu miast. Natomiast na środę (24 maja) zaplanowano konferencję popularnonaukową, której motyw przewodni to "Różne oblicza Mikołaja Kopernika".