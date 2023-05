Forum Rowerowe na Warmii i Mazurach to wydarzenie zainicjowane przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego z okazji Światowego Dnia Roweru – święta ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i przypadającego 3 czerwca.

Pierwsza edycja tej inicjatywy odbyła się w 2022 roku w Lidzbarku Warmińskim. Tegoroczna edycja zawita do Wilkas, gdzie od 2 do 3 czerwca pasjonaci jazdy na dwóch kółkach spotkają się, by dyskutować o trendach w turystyce rowerowej.

Imprezie będzie towarzyszyła uroczysta inauguracja Mazurskiej Pętli Rowerowej. Szlak jest nowym produktem turystycznym Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, które współorganizuje forum, i powstał w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

- Zachęcam do wyruszenia w podróż po najpiękniejszych zakątkach Mazur. Na rowerzystów czekają tu zapierające dech w piersiach krajobrazy, ukryte w lasach, owiane nimbem tajemniczości zabytki oraz niezapomniane atrakcje turystyczne – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Program spotkania na Mazurach obfituje w interesujące prelekcje na temat rozwoju turystyki rowerowej oraz działań samorządu województwa w zakresie realizacji i promocji szlaków