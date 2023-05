Był poszukiwany trzema listami gończymi. Ukrywał się w Hiszpanii. Zatrzymali go policjanci z Olsztyna

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób w Olsztynie zatrzymali 49-latka poszukiwanego trzema listami gończymi. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości w Hiszpanii. Po przyjeździe do Polski, nie udało się mu uniknąć odpowiedzialności za liczne kradzieże.

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zatrzymali mężczyznę poszukiwanego listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie. 49-latek miał do odbycia karę ponad rok pozbawienia wolności za liczne kradzieże.

Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości w Hiszpanii. Mimo to, szeroko zakrojone działania operacyjne pozwoliły na ustalenie miejsca przebywania poszukiwanego mężczyzny po przyjeździe do Polski. Został zatrzymany w poniedziałek (22 maja) i przewieziony do aresztu śledczego, gdzie odbędzie zasądzoną karę.

W Komendzie Głównej Policji została podjęta decyzja o wzmocnieniu i rozbudowaniu komórek poszukiwawczych policji w kraju. Z tego powodu od początku roku sprawy poszukiwawcze na Warmii i Mazurach prowadzone są przez Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Jest to nowy wydział, w skład którego wchodzą doświadczeni policjanci wyspecjalizowani w poszukiwaniu osób, zarówno tych ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, jak i tych, których zaginięcie zgłosili bliscy, a poszukiwania wymagają rozległych działań terenowych.

Tylko od początku roku funkcjonariusze tego wydziału zatrzymali już 19 osób, które na swoim koncie mają poważne przestępstwa i za wszelką cenę próbowały uniknąć zasądzonej kary. W tym gronie znaleźli się również podejrzani o ciężkie przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, a także przestępstwa przeciwko mieniu.