Obraz współpracy olsztyńsko-niemieckiej w LO V. Zaprojektował go artysta z Olsztyna we współpracy z partnerem z Gelsenkirchen

W LO V pojawił się nowy obraz stworzony w duchu partnerskiej współpracy Olsztyna z niemieckim miastem Gelsenkirchen. Obydwa miasta współpracują ze sobą od ponad trzydziestu lat. Instalacja została stworzona z okazji podpisania deklaracji o przedłużeniu przyjaźni pomiędzy prezydentem Piotrem Grzymowiczem a jego niemiecką odpowiedniczką Martiną Rudowitz.

Dzieło zaprojektował olsztyński artysta Bartek Świątecki we współpracy z Danielem Dinsingiem z Gelsenkirchen.

— Wszyscy piszą "mural" albo "graffiti", ale to tak na prawdę jest obraz — mówi Bartek Świątecki w rozmowie z "Gazetą Olsztyńską"— Całą pracę wykonali uczniowie z Zespołu Szkół Plastycznych, ja tylko koordynowałem ich działania. Idea była taka, że szkoła z Gelsenkirchen w Niemczech i szkoła w Olsztynie będą robić wspólne dzieło. Współpraca była trudna ze względu na odległość, dlatego doszliśmy do wniosku, że stworzymy dwa obrazy w podobnej konwencji. W Gelsenkirchen uczniowie namalowali graffiti z wizytówkami miasta i elementami architektury Olsztyna i Gelsenkirchen. My natomiast zrobiliśmy duży obraz. Różnica wynikała z uwarunkowań technicznych: ich ściana była niska i szeroka, nasza natomiast wysoka i wąska. Ze względów bezpieczeństwa postanowiliśmy namalować obraz na tekturze, który później powiesiliśmy. Wspólnie z panem Danielem Dinsingiem z Gelsenkirchen zaprojektowaliśmy wzór, jednak on to przełożył bardziej na formę "graffiti", a ja go przeniosłem na obraz — tłumaczy artysta.

I dodaje: Udział w jego tworzeniu brały praktycznie wszystkie klasy z olsztyńskiego "plastyka", ja tylko koordynowałem pracę trwającą dwa i pół tygodnia.

AW