Katedra we Fromborku laureatem konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków

Katedra we Fromborku związana z kanonikiem warmińskim Mikołajem Kopernikiem została laureatem konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków "Zabytek Zadbany". W tym roku obchodzony jest podwójny jubileusz: 550. rocznica urodzin i 480. rocznica śmierci Kopernika, którego grób znajduje się we fromborskiej katedrze.

Jak przekazał proboszcz i dziekan katedry, ks. prał. kan. dr Jacek Wojtkowski, jury konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków "Zabytek Zadbany" w kategorii specjalnej właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem wskazało dwóch równorzędnych laureatów. Są nimi Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Andrzeja Apostoła we Fromborku i Zespół kościoła Świętego Antoniego Padewskiego i klasztoru franciszkanów w Poznaniu (woj. wielkopolskie).

Jak powiedział ks. Jacek Wojtkowski, poprzez zabytki wyraża się nasza kultura i tożsamość.

— Zabytki nie są tylko pamiątkami z przeszłości. Troska o zabytki to rozwój wspólnot i regionów, to praca konserwatorów, interdyscyplinarne badania naukowe, to ruch pielgrzymkowy i turystyczny a także odpoczynek i edukacja — wskazał.

Kopernik nazwał Frombork krańcem świata. W tym mieście nad Zalewem Wiślanym przez lata sprawował posługę jako duchowny, pracował i badał kosmos. Kanonik warmiński zmarł we Fromborku, jak się przyjmuje 21 maja 1543 r. Zgodnie ze zwyczajem został pochowany w katedrze we Fromborku, ale kapituła nie ufundowała epitafium i nie oznaczyła miejsca jego spoczynku.

Historycy przez lata próbowali je ustalić. Prace badawcze w katedrze rozpoczęli w 2004 roku naukowcy pod kierownictwem prof. Jerzego Gąssowskiego z inicjatywy Jacka Jezierskiego - biskupa pomocniczego Archidiecezji Warmińskiej. W 2005 r., w drugim roku poszukiwań, natrafiono na najbardziej zniszczony grób. Zachowała się w nim czaszka, ale bez żuchwy. Czaszka wskazywała na wiek zmarłego tj. 60-70 lat. Specjaliści z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji podjęli się rekonstrukcji twarzy. Porównano ją z portretami Kopernika. Badano też włosy odnalezione w księgozbiorach Mikołaja Kopernika. Kod genetyczny DNA z włosów porównano z kodem uzyskanym z kości znalezionych w grobie w katedrze. Wykazały one zgodność.

Frombork i zespół katedralny został wpisany na listę Pomników Historii. Ta lista zawiera obiekty i obszary reprezentujące grupę zabytków odzwierciedlających bogactwo i różnorodność dziedzictwa kulturowego w Polsce.

"Zabytek Zadbany" to ogólnopolski konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego procedurę organizacyjną prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa. Jego głównym celem jest promocja i upowszechnianie najlepszych prac konserwatorskich, budowlanych, rewitalizacyjnych i adaptacyjnych zrealizowanych zgodnie z najważniejszymi standardami badawczymi i wykonawczymi. (PAP)

autor: Agnieszka Libudzka