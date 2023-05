Olsztyn: W Dniu Matki kobiety mogą wykonać bezpłatnie mammografię

Jak przekazał rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek, badania odbędą się w piątek (26 maja) w godzinach 9.00 - 17.00, ale w razie potrzeby godziny będą wydłużone. Każda z chętnych pań (w ramach programu) zostanie przebadana. Mammobus zostanie podstawiony przy Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim od strony ul. Kopernika - podały służby wojewody.

Badania wykonuje się: co 24 miesiące u kobiet w wieku od 50 do 69 (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia) oraz co 12 miesięcy u kobiet w wieku od 50 do 69 (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), u których wystąpił rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki) lub mutacje w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2.

Badanie mammograficzne jest bezpłatne i nie wymaga skierowania.

W województwie warmińsko-mazurskim tylko w tym roku profilaktyczne badanie mammograficzne powinno wykonać jeszcze niemal 60 tys. pań, w samym Olsztynie niemal 8 tys.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. W Polsce stwierdza się ponad 18 500 nowych przypadków zachorowań rocznie. W początkowym okresie rak piersi nie daje żadnych objawów. Dlatego najważniejszym czynnikiem wpływającym na skuteczność leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju.

Podstawowym badaniem wykonywanym w ramach programu profilaktyki raka piersi jest mammografia. Badanie pozwala uwidocznić zmiany w piersi wielkości nawet 2-3 mm. W czasie badania wykonuje się dwa zdjęcia każdej piersi.

Czynniki ryzyka zachorowania na raka piersi to: rak piersi wśród członków rodziny, mutacje w genach BRCA 1 lub BRCA 2, wczesna pierwsza miesiączka przed 12 rokiem życia, późna menopauza po 55 roku życia, urodzenie dziecka po 35. roku życia, bezdzietność, leczenie z powodu innych schorzeń piersi. (PAP)

autor: Agnieszka Libudzka