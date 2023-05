Ognisko na własnej działce - czy to legalne ?

Kiedy grozi mandat za rozpalenie ogniska ?

Najbardziej narażamy się, kiedy przyjdzie nam do głowy spalić w ogródku resztki roślin, np. liście i wszystko to co, zawadza nam na świeżo wysianym trawniku. Od kiedy we wszystkich gminach wszedł obowiązek segregacji odpadów, właściciele działek mają obowiązek pozbywać się ich w sposób zgodny z Ustawą o odpadach. Brązowe worki dostarczane przez gminę służą do zbierania odpadów BIO. Jeśli natomiast zaznaczyliśmy w swojej deklaracji posiadanie kompostownika, jesteśmy zobowiązani do korzystania z niego. Kontrole straży miejskiej i gminnej są wzmożone w okresie wiosennym i jesiennym, kiedy więcej osób porządkuje swoje ogrody. Zastanów się, czy nie warto zebrać liści w brązowe worki, aby nie zapłacić mandatu. https://www.mamtoo.pl/dom-i-ogrod/