Bezwzględna kara pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości

Sąd Rejonowy w Piszu skazał na karę pozbawienia wolności Ireneusza C. oskarżonego o kierowanie pojazdem oraz spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu. Trzy osoby, które brały udział w zdarzeniu trafiły do szpitala.

Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego doszło 8 grudnia 2022 r. na trasie Nowe Drygały – Drygały na terenie gminy Biała Piska. Według ustaleń śledczych Ireneusz C., który kierował tego dnia samochodem osobowym marki KIA, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i spowodował wypadek drogowy. Oskarżony dopuścił się tego prowadząc pojazd w stanie nietrzeźwości (ponad 1,2 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) oraz nie zachowując należytej ostrożności, zjechał na przeciwległy pas ruchu, w wyniku czego uderzył w lewy bok prawidłowo jadącego samochodu osobowego marki Toyota, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia. W wypadku tym pokrzywdzona została małoletnia pasażerka Toyoty, która w wyniku wypadku doznała obrażeń ciała naruszających czynności narządu ciała na okres powyżej 7 dni.

Sprawa przeciwko Ireneuszowi C. wpłynęła do Sądu Rejonowego w Piszu 14 marca bieżącego roku. Natomiast proces w tej sprawie rozpoczął się w dniu 16 maja. Oskarżony w pierwszym dniu procesu przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, przeprosił rodzinę osoby pokrzywdzonej za to, co się stało i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze, tj. o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania postępowania dowodowego.

Jeszcze w tym samym dniu Sąd Rejonowy w Piszu uwzględnił wniosek Ireneusza C. i ogłosił wyrok w tej sprawie. Sąd uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzuconych mu przestępstw i wymierzył oskarżonemu zawnioskowaną karę łączną 1 roku pozbawienia wolności oraz orzekł łączny środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 7 lat.

Ponadto, sąd orzekł od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 10 tys. zł. Sąd orzekł wobec oskarżonego także nawiązkę na rzecz pokrzywdzonej osoby małoletniej w kwocie 20 tys. złotych oraz obciążył oskarżonego kosztami procesu.

Sąd uwzględnił wniosek oskarżonego o wydanie wyroku bez przeprowadzenia postępowania dowodowego, ponieważ okoliczności popełnienia czynu i wina oskarżonego nie budzą najmniejszej wątpliwości, oskarżyciel publiczny i ustawowy przedstawiciel małoletniej oskarżycielki posiłkowej, jak również jej pełnomocnik się temu nie sprzeciwili, a cele postępowania, w ocenie Sądu, zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.