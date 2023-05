Młodzież z Olsztyna rozpoczyna walkę o idealną szkołę

Rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. To gorący czas dla olsztyńskich nastolatków. Na ochotników czeka łącznie 3447 miejsc.

Jedną z najważniejszych zmian tegorocznego naboru jest brak limitu szkół na liście tych preferowanych. To oznacza, że kandydat może aplikować do dowolnej liczby placówek, a także wybrać dowolna liczbę klas bądź zawodów.

— W różnych miastach te zasady są kształtowane indywidualnie — mówi zastępca prezydenta Olsztyna, Ewa Kaliszuk. — Są takie samorządy, które pozostały przy limicie wyboru np. trzech szkół. Ale nie brakuje także tych, które zmieniają te zasady.

W olsztyńskich szkołach ponadpodstawowych zostanie zwiększona liczba miejsc. Będzie ich o ponad 850 więcej, niż liczba absolwentów podstawówek ze stolicy Warmii i Mazur - łącznie 3447. W liceach zostało przygotowanych 1505 miejsc, 1312 w technikach oraz 630 w szkołach branżowych.

— To zawsze bardzo nerwowy czas dla młodzieży — dodaje Ewa Kaliszuk. —Musimy pamiętać, że to osoby, które pod koniec swojej edukacji miały przez dłuższy czas naukę zdalną. To również ma wpływ na emocje, jakie pojawiają się w tym momencie.

Tradycyjnie już najbardziej obleganymi olsztyńskimi szkołami są licea ogólnokształcące nr 1, 2 i 5 oraz technika elektroniczne i ekonomiczne.

Rejestracja kandydatów potrwa do 21 czerwca. 14 lipca poznamy listy zakwalifikowanych do przyjęcia, a tydzień później zostaną opublikowane listy przyjętych uczniów. Nabór uzupełniający rozpocznie się 24 lipca.