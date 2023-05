Budowa apartamentowca w ścisłym centrum Olsztyna. W ruch poszły ciężkie maszyny

Inwestycja od samego początku wzbudzała wiele kontrowersji, zarówno emocjonalnych, jak i urzędowych. Część mieszkańców wyrażała sprzeciw wobec budowy apartamentowca w i tak już ciasnym centrum miasta, który ich zdaniem swoim wyglądem nie pasował do tamtejszych zabytkowych kamienic.

Budowa luksusowych apartamentów na skarpie za LO II wywołała również konflikt na linii wykonawca — ratusz. Głównym powodem sporu pomiędzy stronami miała być niepełna dokumentacja inwestycji. Same plany budowy również musiały być dostosowane wymogów architektonicznych ul. Wyzwolenia. Urzędnicy wskazywali, że jeśli ma tu powstać apartamentowiec, musi być dostosowany do otaczających go budynków.

Przeciwnicy inwestycji wskazywali, że nowoczesny budynek wpisujący się w obecne trendy w architekturze nie pasuje do tamtejszego otoczenia. Część zbulwersowanych mieszkańców zwracała również uwagę na lokalizację budynku, który będzie znajdować się miedzy ciasnymi, zatłoczonymi uliczkami.

Po wielu przeróbkach pierwotnego projektu ratusz w końcu wydał pozwolenie na budowę 8 kwietnia 2022 roku.

Teren na którym znajduje się plac budowy jest na masywnej skarpie. Ekipa budowlana aktualnie stara się maksymalnie wyrównać teren i usunąć nadmiar ziemi wykorzystując do tego ciężki sprzęt budowlany.

Usuwanie skarpy wiązało się z wieloma obawami ze strony okolicznych mieszkańców, obawiających się, że podbieranie ziemi spowoduje osunięcie się wzgórza. Zabezpieczenia wymaga również stara ściana z betonu znajdująca się na północnej stronie wzgórza.

Obecnie trwają również prace nad zabezpieczeniem starej ściany z betonu i bloczków znajdującej się na górze od północnej strony budowy, aby zabezpieczyć ją przed niechcianym osunięciem. Teren całej budowy jest ogrodzony blaszanym płotem.

Budynek według projektu będzie posiadał podziemny parking ze 109 miejscami postojowymi. Mieszkania oferowane przez dewelopera mają mieć metraż od 30 do aż 125 mkw.

AW