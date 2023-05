Nowe możliwości dla firm z Polski Wschodniej

Kompleksowe wsparcie dla start-upów, dotacje

fot. Jacob Lund/Getty Images

Utrwalić zmiany i rozwijać potencjał

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to kontynuacja programów dla Polski Wschodniej realizowanych w latach 2007-2013 i 2014-2020. Jego opracowanie to element konsekwentnego podejścia rządu do wsparcia najsłabiej rozwiniętej części kraju. Mimo pozytywnych zmian na przestrzeni lat, Polska Wschodnia to obszar nadal mocno zróżnicowany, na którym jednym z wyzwań pozostaje niski poziom przedsiębiorczości i innowacyjności. To z kolei oznacza gorsze warunki do inwestowania i wpływa na obniżenie jakości życia mieszkańców. Wielu z nich, szczególnie ludzie młodzi, przedsiębiorczy i wykształceni, szuka lepszego życia poza tym obszarem. Dzięki dotychczas realizowanym projektom wiele zmieniło się na lepsze, a wskaźniki poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego były najsilniejsze właśnie w regionach Polski Wschodniej. Obecne wsparcie pozwoli

zatem utrwalić te zmiany i w dalszym ciągu rozwijać potencjał makroregionu. Z

dwóch poprzednich edycji programu korzystało pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Działanie nowego programu zostało rozszerzone na część województwa mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy i otaczających ją powiatów) z uwagi na podobne problemy rozwojowe, jakie zidentyfikowano na tym obszarze.

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

W poprzednich latach program Polska Wschodnia wspierał przedsiębiorców, którzy mogli liczyć na unijne dota­cje na rozwój swoich innowacyjnych biznesów typu start-up, zwiększenie obecności na rynkach

międzynarodowych czy tworzenie innowacyjnych produktów poprzez wykorzystanie wyników prac B+R. Dzięki temu ponad 7 tysięcy przedsiębiorców pozyskało wsparcie na rozwój swoich biznesów, a ponad 500 weszło na nowe rynki zagraniczne. Powstało też ponad 6 tysięcy nowych miejsc pracy i wdrożono około 3 tysiące innowacji. Pomocnym elementem było też nowe, interesujące i zakrojone na szeroką skalę wsparcie wzornictwa, jako narzędzia rozwoju innowacyjności i konkurencyjności polskich

firm. Ten instrument również cieszył się bardzo dużą popularnością, prowadząc do realizacji inwestycji przez blisko 800 przedsiębiorstw na łączną kwotę ponad 650 mln zł. Wiele firm odniosło przy tym sukces nie tylko w Polsce, ale i zagranicą. Niektóre z nich mogą się poszczycić prestiżowymi nagrodami

branżowymi. Przykładem może być firma Poom z Barczewa, która za kolekcję mebli

Ribbon otrzymała w konkursie Dobry Wzór, organizowanym przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego, nagrodę specjalną – Wzór Roku 2022 dla Kultury, przyznaną przez ministra kul­tury i dziedzictwa narodowego.







Nagrodzona kolekcja Ribbon firmy Poom z Barczewa

Wzornictwo kluczem do rozwoju

Nie powinno zatem dziwić, że jednym z działań Programu Operacyjnego Polska Wschodnia kontynuowanym w nowym programie jest właśnie wsparcie w obszarze zmian wzorniczych. Nie każdy od razu kojarzy je z innowacjami, tymczasem to właśnie zmiana wzoru, receptury, wprowadzenie nowej linii produktów czy usług to również elementy mogące wpłynąć na sposób użytkowania. Tym samym to poszukiwa­nie innowacyjnego rozwiązania może sprawić, że nasza oferta będzie lepiej przystosowana do potrzeb klienta. Wzornictwo może być kluczem do rozwoju firm, niezależnie od ich wielkości i branży. W dodatku jest nieco mniej skomplikowaną i bardziej dostępną drogą do zwiększenia konkurencyjności na rynku niż działalność B+R. Wzornictwo stwarza bowiem możliwość wyróżnienia się i zyskania

lepszej rozpoznawalności na rynku podobnych produktów. Warto dodać, że na realizowanych projektach zyskują także pośrednio firmy świadczące usługi wzornicze, które zwiększają swój potencjał do świadczenia usług doradczych dla biznesu.

Nabór wniosków z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na opracowanie i wdrożenie w firmie zmian w zakresie wzornictwa rozpoczął się 9 maja i potrwa do 29 sierpnia br. Przedsiębiorcy będą

mogli otrzymać nawet 3 mln zł na przeprowadzenie audytu wzorniczego, czyli całościowej analizy działalności firmy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych. Audyt ten będzie podstawą do stworzenia odpowiedniej strategii wzorniczej, a ta z kolei pozwoli firmom podjąć konkretne działania, wykorzystując procesy projektowania. Końcowym rezultatem realizacji strategii będzie wprowadzenie na

rynek innowacji. Projekty zgłoszone w obecnym konkursie będą dodatkowo nagradzane za uwzględnienie zasad ekoprojektowania, które mają na celu zmniejszenie zużycia energii i surowców, a także produkcję trwalszych produktów. Dodatkowe punkty zostaną przyznane również projektom, które biorą pod uwagę kwestie dostępności dla osób o szczególnych potrzebach.

Nie tylko wzornictwo

Oferta Funduszy Europejskich dla Polski

Wschodniej dotycząca wsparcia przedsiębiorczości i innowacji jest jednak znacznie szersza i obejmuje, m.in. wsparcie dla start-upów, skierowane do osób chcących prowadzić własną firmę i rozwijać swoją działalność w kraju i na rynkach zagranicznych. Program będzie dalej wspierał osoby z pomysłem na biznes, które chcą założyć go i prowadzić na terenie Polski Wschodniej. Takie osoby, po zakwalifikowaniu się do Platform, założą firmy i zostaną objęte kompleksowym programem inkubacji, począwszy od testowania i weryfikowania ich pomysłów, a skończywszy na przygotowaniu odpowiedniego modelu biznesowego. Najlepsze start-upy otrzymają bezzwrotne wsparcie, które umożliwi ich dalszy rozwój.









fot. Jacob Lund/Getty Images

Działania rozwijające automatyzację

i robotyzację w MŚP pozwolą firmom na przestawienie modelu prowadzenia działalności gospodarczej na rozwiązania spójne z ideą Przemysłu 4.0., zgodnie z panującymi globalnie trendami. Kompleksowe wsparcie pomoże budować długookresową przewagę konkurencyjną firm i obejmie audyt procesów produkcyjnych, usługowych i biznesowych, a także wdrożenie rozwiązań wynikających z audytu, w tym przeszkolenie pracowników.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

oferują też wsparcie projektów MŚP, które przygotują je do prowadzenia działalności w duchu idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Program umożliwi opracowanie oraz wdrożenie odpowiedniego modelu biznesowego w przedsiębiorstwie. Taki model przyczyni się do zmniejszenia kosztów działalności poprzez bardziej racjonalne zarządzanie zasobami, w tym redukcję odpadów, emisji CO2 oraz oszczędności w zużyciu energii i surowców.

Przedsiębiorcy

z branży turystycznej z Polski Wschodniej będą mogli liczyć na pożyczki na rozwój, dzięki którym m.in. doposażą obiekty noclegowe lub gastronomiczne, rozbudują infrastrukturę sportową, rekreacyjną i turystyczną, zwiększą produkcję wyrobów regionalnych czy przygotują ofertę transportu dla turystów.

Kluczowy rok dla rozwoju firm z

Polski Wschodniej



Po finansowanie na przedsiębiorczości i innowacji firmy będą mogły sięgnąć jeszcze w tym roku. Oprócz trwającego konkursu na wzornictwo, w drugiej połowie roku będzie można starać się o dotację w obszarze automatyzacji i robotyzacji produkcji oraz w I etapie konkursu o dotację na projekty w obszarze Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Start-upy, które pomyślnie zakończą inkubację w Platformach startowych, we wrześniu będą mogły ubiegać się o dotacje na dalszy rozwój. Pod koniec roku wystartują pożyczki na rozwój turystyki. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do regularnego odwiedzania serwisu dedykowanego programowi Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – fepw.gov.pl, gdzie znajdują się, m.in. szczegółowe informacje o samym programie, planowanych naborach i kryteriach wyboru projektów oraz strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – fepw.parp.gov.pl, która będzie realizowała konkursy w programie.

Spotkajmy się w Polsce Wschodniej! – warsztaty dla beneficjentów



Trwają zapisy na warsztaty regionalne dla beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Szczególnie zapraszamy samorządy i przedsiębiorców. Spotkania odbędą się w sześciu miastach w Polsce Wschodniej (Kielce, Rzeszów, Radom, Lublin, Olsztyn, Białystok). Weźmie w nich udział wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz eksperci z PARP i MKiŚ/ NFOŚiGW.

Wstęp na spotkanie jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o wcześniejszą rejestrację za pomocą formularza dostępnego pod adresem www.warsztatyfepw.pl