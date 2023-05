Pościg ulicami Olsztyna. Pijany kierowca zakończył ucieczkę na drzewie

W sobotę (20 maja) wieczorem oficer dyżurny KMP w Olsztynie otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że na al. Wojska Polskiego może poruszać się pijany kierowca.

Natychmiast na miejsce został wysłany policyjny patrol, który zauważył wskazanego citroena. Funkcjonariusze postanowili go zatrzymać do kontroli drogowej. Mężczyzna, który siedział za kierownicą auta początkową zwolnił, a po chwili nagle odjechał, nie reagując na sygnały dźwiękowe i świetlne, które wzywały go do zatrzymania się, wręcz przeciwnie – przyśpieszył.

Mężczyzna kontynuował swoją ucieczkę. Jednak na trasie Wadąg-Słupy na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Ostatecznie doszło do dachowania auta.

Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Jak się okazało, za kierownicą pojazdu siedział 33-letni mężczyzna, który miał powody, aby uniknąć kontroli drogowej. Badanie policyjnym alkomatem wykazało ponad 2 promile alkoholu w jego organizmie.

Ponadto po sprawdzeniu w systemach informatycznych wyszło na jaw, że 33-latek wsiadł za kierownicę auta, mimo cofniętych uprawnień.

Mężczyzna odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i mimo cofniętych uprawnień. Zgodnie z kodeksem karnym może grozić mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.