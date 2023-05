"Tramwaj zwany pożądaniem" przyjedzie do Olsztyna

Akcja jest współfinansowana ze środków pochodzących z grantu przyznanego w konkursie Pozytywnie Otwarci.

Wolontariuszki i wolontariuszy można spotkać w maju w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie. W Olsztynie pojawią się 25 maja. Informacje na temat profilaktyki HIV znajdą się także w mediach społecznościowych IFMSA-Poland, w tym na Facebooku Stowarzyszenia.

— Autobusy i tramwaje będą jeździć w centrach miast pomiędzy popularnymi klubami oraz miejscami imprez studenckich. W drodze z jednego punktu do drugiego będzie można dowiedzieć się czegoś ważnego o chorobach przenoszonych drogą płciową, w tym HIV, dostać bezpłatne prezerwatywy i porozmawiać z edukatorami. Jazdę umili muzyka, a każdy pasażer otrzyma pamiątkowy bilet z adresem najbliższego Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego — mówi Julia Młyńska z IFMSA-Poland, Koordynatorka Ogólnopolska Projektu.

Majowe działania IFMSA w przestrzeni miejskiej to dopiero początek. IFMSA-Poland pamiętało również o tych, którzy z różnych powodów nie dotrą do imprezowych tramwajów i autobusów. W mediach społecznościowych stowarzyszenia długo jeszcze będą pojawiać się posty informacyjne i konkursy z nagrodami promujące bezpieczne zachowania seksualne.

— Cieszę się, że mogliśmy w tym roku ponownie wesprzeć kampanię „Tramwaj zwany Pożądaniem”. To popularna i jednocześnie bardzo ważna akcja. Mamy już skuteczne terapie na HIV pozwalające normalnie żyć z wirusem do późnej starości, ale epidemia nie została jeszcze opanowana. Przeciwnie. Liczba nowo wykrywanych zakażeń rośnie. Jedynym sposobem walki z HIV jest edukacja, a dzięki projektowi IFMSA-Poland, o zagrożeniu co roku dowiadują się tysiące młodych i nie tylko młodych ludzi w całej Polsce — powiedział Paweł Mierzejewski z Gilead Sciences, koordynator programu Pozytywnie Otwarci.

Drugi etap działań edukacyjnych IFMSA-Poland dotyczących HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową zaplanowany jest na 1 grudnia, czyli na Światowy Dzień AIDS.