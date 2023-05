Śmiertelny wypadek w powiecie olsztyńskim. Kierowca dachował na trasie Dobre Miasto-Jeziorany

W poniedziałek (22 maja) w nocy w miejscowości Orzechowo w gminie Dobre Miasto doszło do tragicznego zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń policji, kierowca zjechał do przydrożnego rowu i uderzył w drzewo, w wyniku czego doszło do dachowania pojazdu. W pobliżu wraku samochodu znaleziono ciało 32-letniego mężczyzny.