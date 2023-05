Władysław Kosiniak-Kamysz chce, by kandydaci podpisywali "lojalki"?

Wszyscy kandydaci PSL do Sejmu powinni podpisać oświadczenie, że po wyborach nie zmienią barw partyjnych; powinni zadeklarować, że jeżeli to zrobią to przeznaczą 1 mln zł na WOŚP lub Caritas - powiedział w piątek w Onet rano prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.