Czołówka europejskich triathlonistów ponownie w Olsztynie

W dniach 27-28 maja Olsztyn ponownie będzie gościć triathlonistów, którzy wystartują w Pucharze Europy w Triathlonie Elity i Juniorów oraz zawodach Elemental Tri Series. W ciągu ostatnich lat to właśnie Puchar Europy i ubiegłoroczne Mistrzostwa Europy w Olsztynie były najważniejszymi triathlonowymi wydarzeniami w Polsce.

Centrum Rekreacyjno-Sportowe Ukiel Olsztyn po raz kolejny zapisze się w historii jako gospodarz pucharowej rywalizacji. W sobotę 27 maja 2023 r. będzie można kibicować najlepszym triathlonistom, którzy będą walczyć o najwyższe laury

w Pucharze Europy Elity i Puchar Europy Juniorów. W sobotę na starcie stanie 222 zawodników, których na co dzień możemy podziwiać w rywalizacji międzynarodowej na całym Świecie. Na listach startowych możemy znaleźć m.in. genialnego reprezentanta Austrii Leon Paugera, który zdominował rywalizację w Olsztynie w 2020 roku, reprezentanta Francji i Mistrza Europy Juniorów 2022 (Olsztyn) Léo Fernandeza, oraz Connora Bentley z Wielkiej Brytanii, który w ubiegłym tygodniu triumfował na Pucharze Europy w Caorle oraz

jest obecnym Mistrzem Świata U23.

W Olsztynie nie zabraknie również zawodników z Polskiej Kadry Narodowej.

W kategorii Elita nasz kraj reprezentować będzie Mistrzyni Polski na dystansie olimpijskim i pretendentka do kwalifikacji olimpijskiej na IO Paryż 2024 – Paulina Klimas, a dołączą do niej pozostali czołowi zawodnicy reprezentujący biało-czerwone barwy: Marta Łagow nik, Zuzanna Sudak, Magdalena Sudak, Józefina Młynarska, Weronika Ptaszyńska, Matylda Wojakiewicz, Kamil Kulik, Mateusz Głuszkowski oraz James Kadziak. Na olsztyńskich trasach rywalizować będą również polscy zawodnicy w kategorii Junior: Aleksandra Duban, Aleksandra Ferchmin, Karolina Szalast, Maja Wąsik, Filip Pupka, Mateusz Majak, Tymon

Horsten, Emil Ziniewicz, Daniel Pyrzyński, Mateusz Polski, Jakub Gajda, Filip Glapa, Karol Armuła i Stanisław Ptaszyński.

Harmonogram sobotniej rywalizacji:

10:30 Elemental Europe Triathlon Cup Olsztyn – start juniorek

13:00 Elemental Europe Triathlon Cup Olsztyn – start juniorów

13:30-15:00 Strefa zawodników otwarta dla elity kobiet Pucharu Europy

15:30 Elemental Europe Triathlon Cup Olsztyn – start elity kobiet

18:00 Elemental Europe Triathlon Cup Olsztyn – start elity mężczyzn

19:30-20:00 Ceremonia dekoracji dla elity i juniorów Pucharu Europy

Dzień Drugi – SPORT KWALIFIKOWANY, ZAWODY DLA AMATORÓW i DZIECI

W niedzielę na trasy wyruszą Juniorzy Młodsi i Młodzicy, którzy rywalizować będą w Pucharze Polski na dystansie supersprinterskim, Nie zabraknie również zmagań dla najmłodszych start Elemental Kids zaplanowany jest na godz. 12:00. Zawody odbędą się: na dystansach: 200 m bieg (kategoria 1-6 lat), 500 m bieg (kategoria 7-8 lat), Aquathlon 0,1 km pływania/0,5 km biegu (kategoria 9-10 lat), Aquathlon 0,2 km pływania/1 km biegu (Żaki 11-12 lat).

Tradycyjnie w Olsztynie organizatorzy zadbali również o amatorów, dla których

przygotowano 3 dystanse do wyboru: olimpijski, sprinterski i supersprinterski. Szczególnie wyjątkowy w tym roku jest dystans ekoSUPERSPRINT (0,4 km pływania – 10 km jazdy na rowerze – 2,5 km biegu). Triathloniści, oprócz testowania swoich możliwości, wezmą udział w akcji proekologicznej. Nazwa dystansu, jak i sam jego charakter ma na celu propagowanie idei ekologicznych oraz zwiększanie poziomu świadomości w zakresie ochrony środowiska. Na mecie każdy zawodnik otrzyma prezent w postaci sadzonki drzewka od sponsora tytularnego zawodów – firmy Elemental Holding, która przygotowała również

niespodziankę dla mieszkańców Olsztyna. W trakcie trwania zawodów OLSZTYNIE odbędzie się EKO AKCJA, podczas, której będzie można przynieść stary zepsuty/zużyty drobny sprzęt rtv/agd (np. telefony, laptopy, miksery, tablety, suszarki do włosów itp.).Udział w akcji może wziąć każdy mieszkaniec miasta Olsztyn, każdy zawodnik i każdy kto będzie miał na to ochotę!