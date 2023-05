Sukces studentów UWM na konkursie sensorycznym we Francji

Dwa medale zdobyły reprezentantki UWM na 23. Międzynarodowym Konkursie Sensorycznym Oceny Produktów Mleczarskich w La Roche Sur Foron we Francji. To nie pierwszy sukces studentów UWM w tym prestiżowym konkursie.

W 23. Międzynarodowym Konkursie Sensorycznym (16 maja) brało udział 17 trzyosobowych drużyn, czyli łącznie 51 osób z: Holandii, Francji, Rumunii, Hiszpanii, Włoch i Polski, w tym dwa zespoły z Wydziału Nauki o Żywności UWM. Nasze dzielne dziewczyny to: Julia Piątek, Klaudia Brzuzy, Klaudia Wiaterek, Oliwia Lutrzykowska, Elisaveta Moshnina, Agnieszka Michalska. Medale zdobyły: Elisaveta Moshnina - 2. miejsce w ocenie sera Reblachon (z lewej) i Klaudia Wiaterek - 3. miejsce w ocenie mleka (z prawej).

Wszystkie reprezentantki UWM ukończyły studia inżynierskie o specjalności technologia mleczarska na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, co z pewnością przyczyniło się do sukcesu. Obecnie studiują technologię żywności i żywienia człowieka na studiach magisterskich.

Konkurs składał się z oceny mleka, masła i trzech gatunków serów: Emmental, Tomme De Savoie i Reblochon.

Przy ocenie mleka głównym wyróżnikiem jest smak, przy ocenia masła – jego topliwość. Ocena serów to już o wiele bardziej skomplikowana sprawa.

— Najpierw ocenia się sery wizualnie. Pod uwagę bierze się ich skórkę, oczka, czy są małe czy duże, ich liczbę i rozmieszczenie, rozmieszczenie i kształt pleśni, jeśli sery są pleśniowe. Potem przechodzi się do zapachu: czy np. słodki, orzechowy czy piwniczny. Kolejna jest ocena tekstury: czy sprężysty, czy podatny na złamania, jak zachowuje się w ustach. Dopiero na końcu jest ocena smakowa. Ocenianie sera jest bardzo skomplikowane, bo ta sama cecha dla jednego sera jest cechą dodatnią, a dla innego negatywną. Wszystkie konkursowe produkty równocześnie oceniają eksperci. Im ocena studenta jest bliższa ocenie eksperta, tym więcej punktów student na konkursie zdobywa. Dla skomplikowania sprawy dodam jeszcze, że ocena ekspercka to nie to samo, co konsumencka. Dobre oceny jednych i drugich mogą się od siebie znacząco różnić — wyjaśnia dr hab. inż. Justyna Żulewska, prof. UWM, kierowniczka Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością, opiekunka kortowskiej drużyny.

Studenci WNoŻ UWM startują w konkursach sensorycznych od 2015 r. W 2017 r. konkurs odbył się w Kortowie. Od tego roku po każdym starcie przywożą medale. W 2019 r. na konkursie, też we Francji, rozbili bank medali i zwyciężyli zarówno w klasyfikacji indywidualnej, jak i zespołowej. Międzynarodowy Konkurs Sensoryczny Oceny Produktów Mleczarskich to nieformalne mistrzostwa Europy mleczarzy. Towarzyszą im prezentacje uczelni, charakterystycznych produktów żywnościowych, spotkania integracyjne i zwiedzanie zabytków.

Źródło: UWM