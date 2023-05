OBO 2024: znamy projekty do głosowania

Trwa jubileuszowa, X edycja tych oryginalnych konsultacji społecznych. Zadania, które zyskają największe uznanie w czerwcowym głosowaniu, zostaną zrealizowane w następnym roku.

- Bardzo mnie cieszy zaangażowanie mieszkańców - mówi prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. - Budżet obywatelski to doskonały przykład współrządzenia miastem. Każdego roku mieszkańcy zgłaszają doskonałe, często zaskakujące pomysły. Przekazują nam w ten sposób oczekiwania społeczności.

Powstanie nowych parków, inwestycje w sportową infrastrukturę, wydarzenia kulturalne - to tylko niektóre z pomysłów, jakie w tym roku trafią pod głosowanie. Każdy z wniosków musiał zostać oceniony przez zespoły opiniujący i koordynujący.

- To była wymagająca praca, ale dzięki temu wiemy, że propozycje zakwalifikowane do głosowania są bardzo dobrze dopracowane - mówi przewodnicząca Zespołu Opiniującego Ewa Szóstak. - Praca przy budżecie obywatelskim to z jednej strony odkrywanie oczekiwań mieszkańców, z drugiej zaś poznawanie miasta na nowo - dodaje przewodniczący Zespołu Koordynującego, Robert Szewczyk.

Do trwającej edycji OBO zostały złożone 172 wnioski - 131 osiedlowych oraz 42 miejskie. Po sprawdzeniu ich pod względem formalnym i merytorycznym do głosowania zostało skierowanych 120 projektów, w tym 89 osiedlowych i 31 miejskich.

- Teraz przed inicjatorami projektów ponaddwutygodniowy czas na promocję zadań zakwalifikowanych do głosowania - informuje dyrektor Biura Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego Aneta Szpaderska. - Głosowanie zacznie się 5 czerwca i potrwa do 18 czerwca. Werdykt mieszkańców poznamy 12 lipca.

Limit X Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego to 7,5 mln złotych. Kwota zarezerwowana na projekty miejskie to 2,4 mln złotych, a na osiedlowe - 5,1 mln. Kwota bazowa dla każdego osiedla wynosi 150 tys. zł, do tego została doliczona kwota dodatkowa uzależniona od liczby mieszkańców danego osiedla.