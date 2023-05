Ścieżka edukacyjna w Pieckach zamknięta z powodu ptasiej grypy

Dyrekcja Mazurskiego Parku Krajobrazowego zdecydowała o zamknięciu do odwołania popularnej wśród turystów ścieżki edukacyjnej "Wokół stawu w Pieckach". Powodem jest stwierdzenie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u znalezionych tam padłych mew.

Ścieżka edukacyjna w Pieckach została czasowo zamknięta wraz całą infrastrukturą, tj. wiatami służącymi do obserwacji ptactwa wodnego i pomostami. "Zabrania się przebywania w obrębie akwenu i korzystania z niego w celach rekreacyjnych, m.in. połowu ryb" - podano w wydanym w czwartek zarządzeniu.

Dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Wittbrodt powiedział PAP, że taką decyzję podjął w związku z potwierdzeniem wyników badań - znalezionych w obrębie stawu - martwych mew na obecność wysoce zjadliwej grypy ptaków, w celu ograniczenia potencjalnego rozprzestrzeniania się choroby.

Dodał, że to jedna popularniejszych ścieżek edukacyjnych w okolicy, co roku odwiedza ją ok. 9 tys. turystów. "Korzystają z niej także mieszkańcy Piecek, jako skrótu choćby na plażę wiejską" - zaznaczył.

Wcześniej rozporządzenie ws. wyznaczenia na terenie Piecek strefy objętej zakażeniem w związku ze stwierdzeniem HPAI u ptaków dzikich wydał powiatowy lekarz weterynarii w Mrągowie.

