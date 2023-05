To głosowanie zmieni Olsztyn. Startuje rekordowa edycja Budżetu Obywatelskiego

Siedem i pół miliona złotych — tyle gmina Olsztyn przeznaczy na realizację projektów X edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. W porównaniu z ubiegłorocznymi edycjami, tegoroczna jest rekordowa niemal pod każdym względem.

Główną różnicą wydaje się budżet, jednak nie tylko on ulega zmianie. Tradycyjnie już projekty zostały podzielone na "twarde" i "miękkie", gdzie głównym kryterium jest kwota, przeznaczona na ich realizację. W przypadku "twardych" projektów musi się zmieścić w 800 tys. zł, natomiast "miękkich" — 100 tys. zł.

Podział na projekty miejskie i osiedlowe nie ulega zmianie. W tym roku na te pierwsze miasto przeznaczy 2,4 mln zł, natomiast na drugie resztę ogólnej sumy, czyli 5,1 mln zł.

Dzisiaj (czwartek 18 maja) projekty zakończyły długą drogę sprawdzania przez dwie komisje. Lista ogłoszonych projektów została publicznie ogłoszona i każdy mieszkaniec może się z nią zapoznać. W tym roku oddanych do głosowania zostało ponad 120 projektów miejskich i osiedlowych. Komisje odrzuciły jednak 39 wniosków, głównie z powodów merytorycznych, lub czysto technicznych. Kilka z nich nie było zgodnych z regulaminem OBO, lub nie zawierało wymaganych informacji.

Co dalej?

Teraz inicjatorzy projektów będą mieli okazję do promocji efektów swojej pracy. Od 18 maja do 4 czerwca mieszkańcy mają czas na szczegółowe zapoznanie się z projektami, które zostaną poddane pod głosowanie, które potrwa od 5 do 19 czerwca. Mieszkańcy będą mogli oddać swój głos w dwóch formach: tradycyjnej, za pomocą drukowanych kart do głosowania, lub elektronicznie za pomocą systemu. Każdy mieszkaniec Olsztyna ma do dyspozycji aż sześć głosów: 3 na projekty osiedlowe i 3 na projekty miejskie. Każdy głos ma określoną wagę i wybierając projekt przydzielamy mu miejsce w naszym prywatnym rankingu. W ten sposób rozdzielamy swoje głosy: I miejsce - 3 punkty, II miejsce - 2 punkty, I miejsce 1 punkt.

Zwycięskie projekty zostaną ogłoszone 12 lipca, natomiast czas ich realizacji został przewidziany na 2024 rok.

Karol Grosz