Szubienice muszą zniknąć. Minister odrzucił odwołanie prezydenta Olsztyna

— Pismo z ministerstwa właśnie do nas trafiło — potwierdza Krzysztof Guzek, rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego.

Miasto już zapowiada odwołanie do sądu administracyjnego. To ostatnia z możliwych prób cofnięcia nakazu likwidacji pomnika, który został wydany przez wojewodę warmińsko-mazurskiego.

Ani władze Olsztyna, ani biuro prasowe wojewody nie chcą na razie szerzej komentować decyzji ministerstwa. Z dostępnych w tej chwili informacji wynika, że nakaz likwidacji pomnika, który ma klauzulę natychmiastowej wymagalności będzie rygorystycznie egzekwowany przez wojewodę. To oznacza, że miasto będzie zmuszone usunąć pomnik w najbliższych tygodniach. Jeśli tego nie uczyni, to pomnik, na koszt miasta, decyzją zastępczą może usunąć wojewoda.

— W tej chwili nie ma przesłanek do decyzji zastępczej. Miasto przygotowało się do usunięcia pomnika. Wysyłaliśmy zapytania o stanie przygotowań i wynika z nich, że są na etapie pozwolenia budowlanego na rozbiórkę pomnika — przypomina Krzysztof Guzek.

Pomnik jest likwidowany, bo po unieważnieniu jego wpisu na listę zabytków, podlega ustawie o dekomunizacji, a ta nakazuje uśnięcie z przestrzeni publicznej symboliki odwołującej się do komunizmu. Dodatkowym argumentem, który towarzyszył zarówno decyzjom o unieważnieniu wpisu na listę zabytków, jak i wydaniu nakazy usunięcia pomnika jest zakłamywanie historii, gloryfikowanie Armii Radzieckiej oraz wykorzystywanie pomnika przez putinowską propagandę.

— Decyzja ministerstwa kultury nie jest dla mnie zaskoczeniem. Zapoznaję się z nią, bo dopiero ja otrzymałem. Podtrzymuję to, co mówiłem wcześniej: odwołamy się do sądu administracyjnego — powiedział PAP prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.

Więcej o decyzji ministra kultury oraz o reakcji zarówno zwolenników, jak i przeciwników usunięcia pomnika — w piątkowym wydaniu "Gazety Olsztyńskiej".

Stanisław Kryściński