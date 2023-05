Cheerleaderki Soltare z Olsztyna wystąpiły w serialu HBO MAX

#BringBackAlice to serial kryminalny, którego akcja rozgrywa się w Trójmieście opowiada o Alicji, nastoletniej influenserce, która pewnego dnia znika bez śladu. Odnajduje się rok później, ale niestety nic nie pamięta. Nie potrafi opowiedzieć co działo się w minionych miesiącach. Ze swoimi najbliższymi i policjantami, którzy prowadzą jej śledztwo próbuje zrekonstruować to, co wydarzyło się naprawdę.

Produkcja po raz pierwszy na ekranach pojawiła się 14 kwietnia 2023 roku.

Cheerleaderki Soltare miały przyjemność pracować przy produkcji serialu. Wystąpiły w trzecim odcinku. Ich scena to trening choreografii stworzonej przez dwie trenerki klubu, Patrycję Wieczorek i Natalię Wasiak.

Reżyser podkreślił, że od początku zależało mu na tym, by widz uwierzył w wykreowaną przez niego rzeczywistość. Choć bohaterowie serialu nie odbiegają kulturowo od Polski, w serialu znaleźć można wiele elementów typowych dla amerykańskiego teen story, między innymi mundurki, kapitana drużyny koszykarskiej czy właśnie cheerleaderki.

— Tak! To właśnie my ,cheerleaderki Soltare miałyśmy przyjemność pracować przy produkcji serialu — piszą dziewczyny na swoim profilu społecznościowym.

Źródło: Olsztyńska Szkoła Cheerleaders SOLTARE