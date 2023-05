Laboratoria Przyszłości - warsztaty nowych technologii - Monika Lentacz

Podczas VII Kongresu Przyszłości odbędą się warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu edukacyjno-technologicznego - LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. Laboratoria Przyszłości, to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Szczytnym celem inicjatywy jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Program Laboratoriów Przyszłości to możliwość otrzymania przez szkoły podstawowe wsparcia finansowego od państwa, na rzecz wdrażania nowych praktyk edukacyjnych, dzięki którym nauka odbywać się będzie przez eksperymentowanie i zdobywanie umiejętności praktycznych. Warsztaty poprowadzi Monika Lentacz.



BIO:

Monika Lentacz - trenerka umiejętności cyfrowych. Obecnie pracuje w Instytucie Badań Edukacyjnych zespole Innowacyjnej Edukacji i Nauki na stanowisku: Liderka edukatorów w projekcie Laboratoria Przyszłości. Laureatka Listy 100 w Szerokim Porozumieniu na Rzecz Umiejętności Cyfrowych dla osób szczególnie zasłużonych w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w Polsce. ,,Osobowość Roku 2019‘’ w dziedzinie Nauki, za inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla uczniów i nauczycieli z programowania, robotów edukacyjnych Dash, bezpieczeństwa dzieci w sieci, projektowania i druku 3d oraz VR i AR w edukacji.