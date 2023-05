Periodontolog – kto to jest i czym się zajmuje?

Periodontolog to lekarz specjalizujący się w leczeniu chorób przyzębia, czyli tkanek otaczających zęby. Wizyty u tego stomatologa powinny odbywać się regularnie z uwagi na bardzo duże rozpowszechnienie chorób przyzębia. Według szacunków ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia zmaga się z nimi 8 na 10 osób. Sprawdź, jakie objawy powinny skłonić do konsultacji periodontologicznej.

Kim jest periodontolog?

Periodontologia to dziedzina stomatologii skupiająca się na chorobach błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia, czyli aparatu zawieszeniowego, który utrzymuje ząb w zębodole. Składają się na niego dziąsło, więzadła ozębnej, kość zębodołowa, cement korzeniowy. Specjalistą tej dziedziny jest

Jakie objawy powinny skłonić do konsultacji periodontologicznej?

Dolegliwościami, które mogą sugerować choroby periodontologiczne, są zwłaszcza:

zaczerwienienie dziąseł,

bolesność i wrażliwość dziąseł na dotyk,

trudności w gryzieniu pokarmów,

krwawienie dziąseł podczas mycia, nitkowania zębów,

nadwrażliwość zębów na wysoką albo niską temperaturę,

uczucie suchości w jamie ustnej,

rozpulchnienie, obrzęk dziąseł,

powstanie kieszeni dziąsłowej (rzekomej),

„podniesienie” i skrócenia optycznej długości zębów,

pojawienie się ropy na dziąśle, co powoduje nieprzyjemny zapach z ust i uczucie niesmaku.

W skrajnych przypadkach choroby przyzębia prowadzą do rozchwiania i wypadania zębów.

Jakie choroby leczy periodontolog?

Do patologii, którymi najczęściej zajmuje się periodontolog, należą agresywne zapalenie przyzębia, paradontoza – przewlekły stan zapalny przyzębia, wrzodziejąco-martwicze zapalenie przyzębia i zapalenie dziąseł. Periodontolog leczy wszelkie stany chorobowe tkanek miękkich jamy ustnej. Należą do nich choroby języka i warg, zmiany na błonie śluzowej policzków i dna jamy ustnej. Periodontolog prowadzi także leczenie objawów wewnątrzustnych chorób ogólnych.

Periodontologia – etapy leczenia

W postępowaniu periodontologicznym wyróżnić można cztery etapy. To:

samodzielna higiena jamy ustnej (regularne mycie i nitkowanie zębów, stosowanie płukanek), profesjonalne usunięcie bakterii z części zębów widocznych nad liniami dziąseł, zdrowy tryb życia w celu zmniejszenia stanu zapalnego;

czyszczenie powierzchni korzeni poniżej linii dziąseł i w razie potrzeby dodatkowe terapie, np. podawanie leków, kremów;

w zależności od stanu pacjenta prowadzone są bardziej złożone metody terpautyczne, np. zabiegi regeneracyjne polegające na leczeniu i regeneracji ubytku kostnego, aby poprawić anatomię zmianom powstałym na skutek paradontozy;

kontrolne wizyty połączone z usuwaniem płytki i kamienia nazębnego, prowadzenie zdrowego stylu życia, dobra higiena jamy ustnej, podtrzymujące postępowanie periodontologiczne (kluczowe dla osiągnięcia długoterminowego wyniku i stabilizacji schorzeń przyzębia).