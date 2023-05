Prezydent Pavel: ukraińska kontrofensywa ma wielkie szanse powodzenia

Prezydent Czech Petr Pavel ocenił w piątkowym wywiadzie dla agencji Reutera, że planowana przez siły ukraińskie kontrofensywa ma wielkie szanse powodzenia. Ostrzegł jednak, że jeśli Rosjanie dobrze się przygotują do obrony swych pozycji, to operacja ta może przynieść wiele ofiar.

Pavel, który jest byłym najwyższym dowódcą czeskiej armii i byłym przewodniczącym Komitetu Wojskowego NATO, podkreślił, że kontrofensywa może odnieść sukces, ponieważ Ukraińcy są "zmotywowani, dobrze przygotowani, a ich żołnierze są doświadczeni".

Siły rosyjskie mają poważne problemy logistyczne oraz słabe morale, ale nie należy z tego wyciągać wniosku, że ich obrona może się załamać - uważa prezydent Czech. "Rosja miała czas na przygotowanie stosunkowo dobrej, głębokiej obrony na wielu liniach i jeśli będzie ona właściwie wykorzystana, to może to przynieść Ukraińcom wiele ofiar" - dodał.

Pavel sądzi, że Ukraińcy mają szanse otrzymać zachodnie samoloty bojowe, o które zabiegają, ale nie zostaną one dostarczone przed nadchodzącą kontrofensywą i na razie priorytetem, jeśli chodzi o dozbrojenie sił ukraińskich, są dostawy amunicji.

Prezydent odmówił spekulacji, kiedy kontrofensywa może się rozpocząć, ale wyjaśnił, że sygnałem, iż operacja taka jest przygotowywana, były niedawne ataki na rosyjską infrastrukturę oraz koncentracja wojsk.

Ukraina potrzebuje wsparcia w swym dążeniu do członkostwa w UE i NATO - powiedział Pavel, ale dodał, że dołączenie do tych organizacji to zawsze długi proces. Wyraził jednak nadzieję, że negocjacje w sprawie przyjęcia Ukrainy do UE mogą się rozpocząć pod koniec 2023 roku.

"Jeśli chodzi o NATO, to im bardziej stabilna gospodarczo będzie Ukraina, tym większa jest szansa, że będzie gotowa szybciej wejść do NATO" - ocenił prezydent Czech. (PAP)

