Miłki leżą mniej więcej w połowie drogi z Giżycka do Orzysza. Teraz można się tam dostać autem albo rowerem. Do 1945 roku także pociągiem. Linię kolejową łączącą Lec z Arysem zbudowano w 1906 roku. Przez kolejne 40 lat kursowało tam kilka pociągów dziennie, niektóre aż do Jańsborku. Linię zabrali ze sobą do Sojuza w 1945 roku Rosjanie.