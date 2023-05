Seniorzy 4.0 - Jadwiga Gryncewicz

Zapraszamy na panel "Seniorzy 4.0", podczas którego omówimy różnorodne kwestie społeczne, ważne dla seniorów, takie jak integracja społeczna i aktywność w życiu społecznym, które mają wpływ na dobrej jakości życia seniorów. Starzenie się społeczeństwa to ogromne wyzwanie dla nas wszystkich, dlatego chcemy podjąć działania, które poprawią warunki życia seniorów i zwiększą ich równość, eliminując dyskryminację ze względu na wiek. Dołącz do nas i wspólnie poszukajmy rozwiązań dla dobra naszej społeczności. W panelu usłyszymy Jadwigę Gryncewicz, która jest Inspektorem w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.



BIO:

Jadwiga Gryncewicz - pracuje od 29 lat na stanowisku inspektora w Urzędzie Miejskim w Orzyszu. Zaczynała przed laty w Wydziale Finansów. Na szczęście trwało to tylko kilka miesięcy, bowiem w świecie cyferek nie czuła się spełniona. Wkrótce okazało się, że poszukiwana jest osoba na stanowisko ds. kultury, turystyki i sportu. Zaproponowano, żeby to właśnie Ona zajęła się tym działem. Nie było w tym czasie mowy o promocji, która w krótkim czasie pojawiła się i nabierała coraz większego rozmachu. To był strzał w dziesiątkę, bowiem od razu poczuła, że to miejsce dla niej. Zajmuje się też ochroną zdrowia i pomocą społeczną, współpracą z mediami i czterdziestoma organizacjami pozarządowymi, w tym ośmioma stowarzyszeniami senioralnymi. Od początku istnienia gazety samorządowej jest jej redaktorem naczelnym. Zaś od 2015 r. zajęła się nową tematyką, jaka wkroczyła do samorządu Gminy Orzysz, czyli polityką senioralną. Z perspektywy czasu można powiedzieć, iż dostała wiatru w żagle, który niesie Ją do dzisiaj. Jak sama powiedziała: Nie wyobrażam sobie siebie w innym miejscu, bo tak jak promocja nie ma granic, tak i moje stanowisko nie pozwala mi stać w miejscu, a wręcz przeciwnie – motywuje do ciągłego rozwoju. I choć z pewnością wymaga dużej dozy kreatywności, przestrzennego myślenia, ale też samozaparcia, pokory, zdyscyplinowania, to można śmiało powiedzieć, że praca jest moją pasją.