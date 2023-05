Noc Muzeów w Olsztynie. Jakie atrakcje czekają zwiedzających?

Ta pora, w połączeniu z tym miejscem… to para nieoczywista. Ale za to jaka atrakcyjna! Noc z soboty na niedzielę (13 – 14 maja) będzie można spędzić inaczej niż zwykle. Na przykład wybierając się do muzeów. I to za darmo lub za symboliczną opłatą. Przygotowaliśmy przegląd wydarzeń, które odbywają się w tym czasie w Olsztynie.